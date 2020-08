Fortsatt korona-fritt – og sånn vil vi beholde det

Har du vært utenlands? Da får du ti dagers besøksforbud på Re helsehus.

– Vi ser dessverre oppblomstring med smitte i samfunnet, både nasjonalt og lokalt, skriver Jørund R. Berget, virksomhetsleder for sjukehjemmene i nye Tønsberg kommune.

Derfor strammes det inn på besøk til Re helsehus, spesielt gjelder det for alle som har vært ute og reist utenlands:

Ti dagers besøksforbud

Retningslinjene sier nå at du skal oppholde deg i Norge ti dager og være symptomfri før du kontakter avdelingen og spør om muligheten for besøk.

Alle besøk må fortsatt være avtalt på forhånd, uansett.

Det føres en besøkslogg, det stilles kontrollspørsmål om reiser og symptomer ved avtale for besøk på telefon og ved oppmøte.

Viktig at alle veit

Videre heter det i infoskrivet fra virksomhetslederen: Besøk kan bare tas i mot på pasientenes rom eller ute, og maks antall er to personer på besøk samtidig innendørs og fire utendørs.

Det er fortsatt greit å trille tur, men vær nøye med håndhygiene og avstandsregler. Det er fortsatt viktig å unngå nærkontakt med klemming og holding av hender. Dette skal man unngå i det lengste, heter det i skrivet.

Som avslutningsvis oppfordrer til å spre kunnskapen om oppdaterte retningslinjer for besøk.

Besøksforbud i nesten to måneder

Det var da korona-krisa slo over hele landet og også lokalt, at Re helsehus stengte for besøk.

Og sånn var det i nesten to måneder før det ble åpna for besøk under en rekke forutsetninger.

Nå strammes retningslinjene noe inn igjen, alt for å beholde Re helsehus smittefritt.

