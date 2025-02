Sjekk hvem som får en forsinka bursdagsfeiring tirsdag til uka – og se bilder fra ReAvisa-arkivet

Det sto ferdig på tampen av 2014, men får sin 10-årsfeiring litt uti 2025. Fest blir det, åkke som, om enn litt forsinka. Se bildene fra Re helsehus-historien i bånn av denne saken.

Flere tok kontakt med ReAvisa før jul og lurte på om det ble noen markering av at det da var 10 år siden Re helsehus sto ferdig og de første flytta inn. Lokalavisa tok spørsmålet videre til Tønsberg kommune, som det virka som om ikke hadde tenkt tanken.

Da vi spurte kommunalsjef på området, fra Re, Frode Hestnes, fikk lokalavisa til svar at det skulle skje på nyåret, i januar. Nå, i starten av februar, går Tønsberg kommune ut med invitasjonen til bursdagsfest 11. februar 2025.

Bursdagsfest hele uka lang, egentlig

Hele uka 10. til 14. februar 2025 skal det feires med program for pårørende, beboere og ansatte, melder kommunen på sine egne nettsider, fem dager før bursdagsfesten starter. Høydepunktet er jubileumsfesten 11. februar som er åpen for alle, men man må melde seg på på kommunens nettside.

– Vi gleder oss veldig til å feire 10-årsjubileum, forteller Ingunn Finsveen, virksomhetsleder for Re helsehus, på Tønsberg kommune sin nettside.

Det kommer barnehagebarn på besøk, Re Røde Kors arrangerer «huskestua», det blir allsang for beboere og vi får besøk av dyr fra Bjune gård.

Det skal også være et eget arrangement for ansatte ved helsehuset.

Åpen feiring til tirsdagen

Til den åpne feiringa tirsdag til uka er flere gjester invitert, som de som stod i bresjen for bygging av Re helsehus, i tillegg til dagens kommunedirektør, ordfører og kommunalsjef for helse og omsorg.

Festen er fra klokka 14.00 til 16.00, og arrangementet er åpent for alle, men krever som sagt påmelding på grunn av begrenset antall plasser.

Ingunn Finsveen forteller at hun og de andre som på Re helsehus håper at mange vil ta turen innom helsehuset jubileumsuka.

Flere av de inviterte hedersgjestene vil du nok finne på bildene fra ReAvisa-arkivet, i bånn av denne saken.

Det største i kommunen

– Vi vil gjerne vise fram Re helsehus. Det er ett av de største i Tønsberg kommune, med 117 beboere og pasienter. Vi har også dagavdeling for personer med demens, og egne forløp for yngre personer med demens.

Huset ligger midt på Revetal, noe som gjør at pårørende enkelt kan ta med sine på kafe, tur i parken eller ut i skauen. Re helsehus er åpent for alle, hele året. Spesielt kafeen er populær, forteller virksomhetslederen:

– Det er mange som tar turen innom oss hver ukedag og spiser middag. Det serveres i hovedsak god, gammeldags husmannskost, noe mange setter stor pris på.

Mange foreninger i bygda besøker Re helsehus, pluss barnehager og skoler.

Folk kom i hopetall

Re helsehus ble omtalt som omsorgsbygget fra start, det ser vi av gamle arkivsaker lokalavisa. Re helsehus ble navnet rett før åpning. Bygget sto ferdig på seinhøsten 2014, og i november ble hele bygda invitert inn for å ta en kikk.

Folk likte det de fikk se da det nye Re helsehus åpnet dørene sist søndag, skreiv ReAvisa i desember-nummeret 2014. – Vi hadde jo aldri i verden trodd det skulle komme så mange, fortalte kommunalsjef den gang Mette Halvorsen.

Det var, som seg hør og bør i førjulstida, kjøpt inn pepperkaker, men det gikk kjapt tomt når interessen var så stor. Beitemarken 4H delte ut pepperkaker så lenge det rakk. Og de hadde åtte kaffekanner i sving.

Det var forventa rundt seksti besøkende på den åpne dagen, men det kom flere ganger så mange.

Stolte lokale leverandører

Kommunalsjefen åpna omvisningen med å skryte av frivillige lag og foreninger i bygda som hadde lagt ned en kjempestor innsats i dugnad på bygget, både med klargjøring og flyttelass fra Krakken og Våle de to – tre siste ukene før åpning.

ReAvisa skreiv på tampen av november i 2014 at de første flytter inn på Re helsehus i disse dager, helt innafor tidsrammene og uten kostnadssprekk i budsjettet på

over 400 millioner kroner.

I den samme desemberavisa for drøyt ti år siden skreiv vi om Veidekke AS som hovedentreprenør, som hadde mange lokale leverandører under seg.

De var veldig stolte av bygget, kunne vi lese.

Ønskene ble oppfylt

Vi skreiv også om aktivitetene som var på de gamle sjukehjemmene i Våle og i Fon, der lokalavisa var på besøk på den siste samlinga før alt skulle flyttes fra Fon og Våle.

– Håper det fortsetter som før, i det nye helsehuset, var ønsket fra de som snart skulle skifte adresse. Historien har vist oss at ønsket ble oppfylt.

Her skjer det mye, hele uka lang. Du kan lese mer om Re helsehus i ReAvisa-arkivet.

Her får du Re helsehus-bilder fra ReAvisa-arkivet:

