Knut Wiggo var livredd for å komme hjem etter hjerneslag: – Det er a’ enda godt at en bor i Re

Den gamle sjømannen er vant til å klare seg sjøl. Da Knut Wiggo skjønte at han ville bli helt avhengig av hjelp, grua han seg så fælt til å komme hjem fra sjukehuset at han lå søvnløs i sjukehussenga.

Knut Wiggo Andreassen (75) har jobba et langt liv til sjøs, så i Nordsjøen, og til sist på Hydro i Holmestrand. Han jobba til langt over pensjonsalder, og rakk ikke lange tida som pensjonist før han fikk slag.

– Jeg grua meg så fælt til å komme hjem. Jeg lå søvnløs flere netter, for første gang i mitt liv. At jeg skulle være aleine hjemme, helt hjelpeløs. Jeg var jo livredd for at det skulle bli sånn som man hører om.

Hjemmesjukepleien i Re scorer høyt

Knut Wiggo hadde sett på NRK-dokumentarer med klipp fra Larvik og Oslo, der eldreomsorgen og hjemmesjukepleien fikk flengende kritikk etter det vi kunne se på skjulte kameraopptak.

Han hadde også lest at ståa er en helt annen her i Re, der eldreomsorgen og hjemmesjukepleien scorer høyt blant både ansatte og brukere.

Frykta det verste – ble møtt av de beste

– Jeg visste jo ikke hva som møtte meg, men jeg må si at jeg frykta det verste. Åsså viser det seg at jeg ble jævla godt tatt i mot – av alle! De er noen engler, jeg kan ikke få skryti nok.

– De har det travelt, det skal være sikkert og visst, men de er blide og flinke og gjør en skikkelig jobb – så jeg føler meg både ivaretatt og trygg.

Knut Wiggo har også en alarm han kan trykke på hvis noe skulle gå helt skeis, og da får han hjelp.

– Elendigheta har heldigvis ikke kommi hit

Hjelpemidler og opplæring har det heller ikke skorta på: – Hjelpemiddelsentralen er helt enestående. Alle skrekkhistorier som vi hører fra andre kanter av landet, den elendigheta har heldigvis ikke kommi hit.

– Hvert fall ikke som jeg har merka, jeg har bare godt å si om alt. Det er nok en mer varm og empatisk tilnærming til alt her utpå landet. Vi kan smile, sjøl om vi har det travelt. De strekker seg så langt de bare makter.

– Det er a’ enda godt at en bor i Re, sier Knut Wiggo og smiler rolig.

Veldig flinke og empatiske

Det var Knut Wiggos datter som først ringte ReAvisa. Hun fortalte om et brev hun hadde hjelpa til å skrive, der alt som ble skrivi ned kom rett fra levra mens det rant en tåre, vi gjengir deler av skrivet:

«Grua meg veldig til å komme hjem, fordi jeg bor aleine store deler av året, så hva skulle jeg gjort uten en velfungerende hjemmesjukepleie?

De er veldig flinke og empatiske», står det skrivi i brevet som Knut Wiggo så gjerne vil at lokalavisa gjengir.

Ære være hjemmesjukepleien i Re

«Vil at Re sin befolkning skal vite hvor dyktige de er, så andre slipper å engste seg sånn som jeg gjorde. Har følt meg godt ivaretatt på alle mulige måter til tross for stort arbeidspress.

De gjør alle sammen så godt de bare kan, ære være hjemmesjukepleien i Re.

Hva skulle jeg gjort uten dere? Tusen takk».

