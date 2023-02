Her starter byggingen av Re helsehus, for akkurat ti år siden: – Har vi en helt annen eldreomsorg i dag?

Det har ikke mangla på kritiske saker i ReAvisa om eldreomsorgen i Re, men det begynner å bli en god stund siden. Sett i lys av det vi finner i lokalavis-arkivet, og det som avdekkes på andre kanter av landet i NRK-dokumentarer, ser vi på ståa nå.

På denne tida av året for ti år siden starta bygginga av Re helsehus. Det skulle bli et stort skifte i eldreomsorgen i Re, som hadde fått masse tyn. Først i lokalavisa, som avdekka helt hårreisende forhold på det gamle Re sjukehjem for drøyt ti år siden.

Så ble saken plukka opp av riksmediene, og NRK sendte direkte fra kommunestyresalen i gamle Re kommune. Siden Re helsehus kom på plass, har det blitt lenger mellom de kritiske sakene om eldreomsorgen i Re.

Åssen er ståa i Re nå?

Men med NRK Brennpunkts avsløringer fra eldreomsorgen på andre kanter av landet, har selvfølgelig lokalavisa fått flere henvendelser om ikke vi kan ta en kikk på åssen ståa er her i Re nå.

Så vi har tatt en real runde på dette, og du kan lese mye om det i den neste papiravisa som kommer ut torsdag 16. februar.

Fram til avisa er ferdig i trøkken lodder vi stemninga blant folk flest i bygda vår – hva er ditt inntrykk av Re helsehus?

Bygdas viktigste hus

Si din mening på en skala fra en til fire i toppen av denne saken. Alle kan svare, uansett om du jobber der, om du er pårørende til noen som bor der, eller om du bare har en mening om Re helsehus – for det har de fleste.

– Dette bygdas viktigste hus, veitu, sier en av flere lesere som har spurt om ikke lokalavisa kan ta en nærmere kikk på dette.

Her gis det omsorg og pleie hver dag året rundt. Så å si alle i bygda vår har eller vil ha et forhold til huset i løpet av livet.

Hva funker – og hva funker ikke?

Vi har spurt ledere og tillitsvalgte om hva som funker og hva som kunne funka bedre på Re helsehus – hva som kan bli utfordringer framover.

Les svarene i papiravisa som du finner i avishyllene rundt om i Re torsdag 16. februar 2023 – pluss mye mer om eldreomsorgen i Re.

Her har vi dukka ned i ReAvisa-arkivet:

