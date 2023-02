Gamle Re sjukehjem legges straks ut for salg – igjen

Etter flere forsøk uten hell og en lang pause fra markedet, legges gamle Re sjukehjem i Våle ut for salg igjen om ikke så lenge. – Vi er i gang med salgsforberedelser.

Re sjukehjem i Våle ble lagt ned da nye Re helsehus sto ferdig på tampen av 2014. Deler av bygningsmassen er blitt brukt til litt forskjellige formål, men mesteparten har stått tomt siden den gang.

Det har vært tilfeller av hærverk og det har vært bekymring for forfall, som lokalavisa har skrivi om tidligere. Det har også vært gjentakende spørsmål om salg eller å bruke bygningene til noe nyttig.

Skal selges i løpet av våren

ReAvisa skreiv følgende for fem år siden, da Re kommune ikke hadde lyktes å selge det gamle sjukehjemmet: – Ingen interessenter, fortalte rådmann i Re. Nå gjøres det et nytt forsøk, forteller Jan Eide, kommunalsjef for Eiendom og tekniske tjenester i Tønsberg kommune:

– Vi har søkt om fradeling av areal, og avventer fradeling og oppmåling, og det er sendt ut konkurransegrunnlag til næringsmeglere om salgsoppdraget. Vi har henvendt oss direkte til tre leverandører.

Fristen er satt til denne uka, fredag 17. februar. – Vi tar sikte på å inngå kontrakt med megler i løpet av mars, svarer kommunalsjefen da ReAvisa spør.

Koster noen kroner

Eiendommen selges som den er, etter gjeldende planer. På spørsmål fra ReAvisa opplyses det at totale årlige driftsutgifter, alt inklusivt, er på rundt 230.000 kroner per år.

Det vil si at det har kosta fellesskapet en del kroner å la bygningene stå mer eller mindre brakk siden sjukehjemsdrifta ble lagt ned i 2014, da Re helsehus sto ferdig.

Det gamle sjukehjemmet på Krakken i Fon ble solgt allerede i Re kommune sin tid, til en privat stiftelse som driver i lokalene.

Hva er ditt inntrykk av Re helsehus? 1, Veldig godt

2. Godt

3. Dårlig

4. Veldig dårlig

Veit ikke Vis resultater

Loading ... Loading ...

