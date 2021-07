Snorklipp for ny drift på Krakken: – Takknemlig!

I dag var det offisiell åpning av Omegastiftelsens drift på Krakken, leda av Sturla Berg Johansen. – En stor dag!

Omegastiftelsen overtok det gamle sjukehjemmet i gamle Ramnes og Re kommune på Krakken den 1. juni i år, og har siden overtakelsen pussa opp lokalene som har stått tomme siden 2018.

I dag, tirsdag 29. juni, var det invitert til offisiell åpning, og vel førti var til stede under åpningen som blir leda av Sturla Berg-Johansen.

– Takknemlig

Styreleder i stiftelsen, Aksel Haraldsen, er også omsorg- og helsepolitiker i Tønsberg, og han ønsker Petter Holden lykke til med arbeidet. Her skal pasienter få hjelp til å hanske avhengighet av flere slag.

Lege og nestleder i stiftelsens styre, Karianne Høstmark, gratulerer med dagen og ser fram til arbeidet som skal legges ned på Krakken.

Stortingsrepresentant Erlend Larsen understreker viktigheten av flere slike helsetilbud som samsvarer med pasientens behov:

– Jeg er takknemlig for at dere setter i gang dette, og det at dere hjelper de som trenger det.

Vil øke til tredve ansatte

Daglig leder Petter Holden kan fortelle at mandag 5. juli kommer de første pasientene. Da med en grunnbemanning på 22 stykk. Bemanningen vil øke til 30 med full drift.

Virksomheten blir drivi som en stiftelse for at verdiene skal bli i huset. Grunnkapitalen i stiftelsen er gitt av Morten Wahlmann til minne om hans onkel, rusterapeut Rolf Selmer.

– Vi må sikre at de som jobber her har det bra, sier Holden: – For ellers vil ikke pasientene ha det bra, heller!

– Vi ønsker åpenhet og samarbeid av mange slag i Re-bygda, har daglig leder tidligere uttalt til lokalavisa.

Alt skjer på Krakken

Alt vil foregå her: Først en samtale med nyankomne. Nye blir plassert i en skjerma avdeling med ro og med helsepersonell, det blir både korttids- og langtidsbehandling med hjelp og veiledning til kosthold og trening.

Her vil det tilbys behandling til folk som sliter med avhengighet av alle typer rusmidler, medikamenter og spill, godkjent av HELFO.

– Det er mange pårørende, understreker Holden. – Det er familieuker der de pårørende blir inkludert.

– Det er plass til tre i en overgangsbolig, for de som trenger det. Så er det to års oppfølging.

Snorklipp ved ordføreren

Daglig leder på Krakken, Petter Holden, avslutter med å understreke at; – dette er en stor dag!

Under åpningen kommer det også gratulasjoner fra de ansatte som gleder seg til å ta fatt på en viktig jobb som igjen skal gjøres på Krakken i Fon, etter at bygningene har liggi brakk i tre år.

Ordfører i Tønsberg kommune, Anne Rygh Pedersen, stiller seg også i rekken av gratulanter, og ønsker masse lykke til.

Før ordføreren klipper snora for å markere at nå er virksomheten offisielt åpnet og alt klart for ny drift på Krakken.