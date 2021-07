UP kom kjapt tilbake: 48 bøter og fem førerkortbeslag!

For andre kvelden på rappen tok politiet oppstilling i Re, på akkurat samme sted.

Det var tirsdag kveld denne uka at 60-sona på Kopstadveien ved Sørby i Våle ble holdt under oppsikt av politiets måleutstyr.

Det resulterte i åtte reaksjoner i løpet av kort tid, der tre av dem var førerkortbeslag. Men det skulle bare være en liten forsmak.

Nesten nitti i 60-sona

For når UP rigga seg te’ igjen allerede dagen etter på akkurat samme sted, skulle hele førti nye fartssyndere gå i fartskontroll-fella:

– 38 forenkla forelegg for fart, og to anmeldelser med førerkortbeslag, melder Politiet i Sør-Øst seint onsdag kveld 30. juni.

– Høyeste hastighet var 89 km/t i 60-sona.

Har etterlyst flere kontroller akkurat her

Begge de to som mista lappen denne kvelden er lokale gutter i 20-åra.

Flere forteller at de setter pris på politiets tilstedeværelse akkurat her – og fartssynder-fangsten med totalt 48 reaksjoner på to kvelder, derav fem førerkortbeslag, viser vel viktigheten av det.

Da ReAvisa spurte, foreslo flere av våre lesere fartskontroller på Kopstadveien, og akkurat dette kontrollpunktet sto på listene som ReAvisa videresendte til UP-sjefen for vårt distrikt.

