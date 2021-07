Ny fartskontroll – og UP flytta seg ikke så langt….

Etter to kvelder på rappen med fartskontroll ved Sørby i Våle, rigga UP seg te’ på Gjelstadveien den tredje kvelden på rad med fartskontroll i Re. Og nok et førerkort forsvant.

Det er klokka 18.30 på torsdagskvelden 1. juli at politiet oppsummerer kveldens fartssynderfangst i Re, for tredje kvelden på rad:

En lokal mann i slutten av 40-åra mista førerkortet for å ha kjørt i 94 km/t i 60-sona på Gjelstadveien i Våle.

Totalt 69 reaksjoner på tre dager

I tillegg fikk hele 19 førere forelegg, det vil si totalt 21 reaksjoner fra politiet.

For foruten fartsovertredelser, ble en mann i 60-åra fra Sande anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.

Dermed er vi oppi 69 reaksjoner fordelt på tre kvelder på rappen med fartskontroller i Re, derav seks førerkortbeslag.

Altfor travle bilister – også på Gjelstadveien

Akkurat som de to forrige fartskontrollene ved Sørby, var også denne lagt til 60-sone.

Da ReAvisa spurte, foreslo flere av våre lesere fartskontroller også på Gjelstadveien.

Også her var det litt av hvert å ta tak i for lovens lange arm.

