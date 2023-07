Hvor mye mer skal Revetal vokse videre framover?

Revetal har vokst i et forrykende tempo. Det meste av grøntområder videre sørover mot Valleåsen er også regulert til næring og bolig. Noen tar til orde for å ikke bygge ned disse grøntområdene – hva mener du?

Sjekk ReAvisas sommermagasin – les gratis.

Hva mener du om framtida til Revetal - videre vekst, eller vern av matjord? Det som ikke er bebygd allerede, bør forbli grøntområder og dyrka mark

Det som allerede er regulert til bolig og næring, bør kunne bli brukt til dette som planlagt

En mellomting, der begge hensyn bør kunne vektlegges likt i den videre utviklinga

Veit ikke Vis resultater

Loading ... Loading ...

Tønsberg kommune har en vedtatt politikk på å tilbakeføre områder som ikke allerede er bebygd til LNF-områder, og det skjer på flere kanter av kommunen.

Det betyr at grøntområder som var tenkt til næring og bolig blir tilbakeført til landbruks-, natur- og fritidsformål – som forkortes NLF-formål.

Sjarmerende liten bygdeby

Men dette skjer ikke på Revetal, der veksten i sentrum nødvendigvis må skje på bekostning av matjord og grøntområder. Det er regulert og vedtatt at jordene videre sørover fra dagens bygdeby kan bebygges.

Det setter et mindretall i dagens kommunestyre et stort spørsmålstegn ved, med MDG og utvalgsleder Julie Estdahl Stuestøl (MDG) i spissen.

– Hva om vi setter strek nå, og beholder Revetal som en sjarmerende liten bygdeby – som i dag?, har hun uttalt tidligere til ReAvisa.

Sterke reaksjoner

Forslaget om å regulere de fleste områdene som ikke er bebygd allerede tilbake til LNF-formål, fikk støtte fra MDG, Venstre, Rødt og et splitta SV i siste kommunestyremøte før sommeren.

Det vil si at et mindretall på 9 av 49 kommunestyrerepresentanter støtta forslaget. Dermed fikk ikke forslaget flertall i Tønsberg kommunestyre.

Men bare det å foreslå dette høster sterke reaksjoner fra flere folkevalgte fra Re, som viser til historikken bak bygdebyen vår.

Verdifull matjord

En som reagerer sterkt er ordfører gjennom hele Re kommunes eksistens, Thorvald Hillestad (SP): – Forslaget ville i praksis bety å ta ut samtlige områder som er tenkt til videre utvikling. Da blir konklusjonen min: Ikke mer utvikling på Revetal, sier han til ReAvisa.

Viktigere enn utvikling, er vern av den matjorda som fortsatt er igjen på Revetal, mener MDG-Julie: – Den verdifulle matjorda på Revetal er tilsynelatende glemt i prosessen, når områder i Tønsberg kommune tilbakeføres til LNF-formål.

– Jeg savner en diskusjon om hvorvidt Revetal faktisk behøver å vokse så mye mer.

Stor verdi

Det er også snakk om å bevare bygdebyens sjarm, slik den er nå. Det betyr å ikke bygge ned grøntområdene, som ifølge flertallet fortsatt kan bebygges:

– Disse grøntområdene har en stor verdi, understreker Julie Estdahl Stuestøl (MDG).

Thorvald Hillestad (SP) mener Revetal må kunne vokse videre.

Stolte

– Vi har utvikla det som blir omtalt som Vestfolds første innlandsby, bygdebyen Revetal. Det er jo kjempeflott! Men nå høres det ut som om det er noe vi skal gremmes over.

– Men jeg er stolt av det, jeg. Og mange med meg, har Thorvald Hillestad tidligere sagt til ReAvisa:

– Og jeg tenker at vi skal bare fortsette å være stolte.

Bom stopp

– Hvis dette forslaget blir gjennomgangsmelodien framover, så er det kroken på døra for videre utvikling på Revetal. Det vil slå beina under alt det som er blitt jobba for.

– Et slag i magan på alle som vil ha videre utvikling på Revetal.

Hva mener du? Stem over her, i denne saken.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.