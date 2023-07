Mer å finne på gjennom Re-sommeren – sjekk hva

Den første juli-helga skjedde det skikkelig mye her i Re, og det skjer en del av stort og smått resten av sommeren også. For eksempel kan du besøke et gammelt gårdsmuseum.

Første helga i juli var det Rockstream-festival, Revetaldager, og Ramnes IF feira 90 år med både aktivitetsdag og jubileumsfest.

Både festival og marked opplevde besøksrekorder, aldri hadde flere tatt turen til Re.

Sommerkonsert på gårdstunet

Det meste av det som skjer i sommer finner du i ReAvisas sommermagasin, som du finner i avishyller overalt i Re og omegn og papiravisa kan lastes ned gratis her på nettavisa.

Men en ting fikk vi vite om først etter at sommermagasinet hadde gått i trykken, nemlig sommerens hagekonsert på Holt gård med sjølvaste Valkyrien allstar.

Det skjer søndag 30. juli, med konsertstart klokka 18.00 – dørene åpner klokka 16.00:

Spellemenn til Re

– Før konsertstart er det mulig å kose seg med gårdens matmulighet; hjemmelaga pizza, iskrem og drikke – både med og uten bobler, informerer vertskapet på den idylliske Re-gården.

– Ta gjerne med en stol, sjøl om gården har mange sitteplasser allerede, oppfordres det. Eller slå deg ned på et pledd i grasset.

Bandets siste studioalbum «Slutte og b’yne» vant Spellemannsprisen i kategorien vise.

Alle sommerens farger

Tidligere har artister som Jan Eggum, Stein Torleif Bjella, Erik Lukashagen med flere, skapt store musikkopplevelser på Holt gård, med utekonsert i landlige Re-omgivelser.

Ellers i sommer er Holt gård åpen for gårdsbesøk: Onsdager, torsdager, lørdager og søndager fra klokka 11.00 til 16.00 til og med uke 31.

– Hjertelig velkommen til å hilse på dyra, nyte sommerens farger fra blomstene, spise steinovnspizza, gårdens gelato-is og kanelsnurrer.

Kaffetid-konsert

Apropos konserter, det blir også en seinsommerkonsert hos Kaffetid i 2. etasje på Re-torvet. Asle Beck kommer for å holde konsert her torsdag 24. august klokka 20.30. Også her har mange kjente og folkekjære artister opptrådd de siste åra.

Asle Beck er aktuell med flere nye låter. Denne karen står bak hitter som blant andre Skur 55, som også har blitt covra av flere andre artister.

Før konserten blir det som vanlig matservering for de som ønsker det, informerer vertskapet ved Kaffetid på Re-torvet.

Gårdsmuseum

Verd å merke seg også, er det at gårdsmuseet på Sørby har åpent noen tirsdager gjennom sommeren: Per Olai Skåre forteller at han og kona Anne Brit holder gårdsmuseet åpent siste tirsdag i juni-, juli-, august- og september-måned fra klokka 11.00 til 19.00.

Gårdsmuseet finner du i Sørbyveien 493: – Kom innom og se veteranbiler, veterantraktorer, hestevogner og sleder, gammel gårdsredskap og gamle «snurrepiperier», inviterer vertskapet.

Det er gratis inngang for alle.

Tur og troll

I Re kryr det av flotte turstier og badevann, kanskje det aller mest populære er Langevann. Av andre reisemål er Bakke mølle selvsagt. Den gamle mølla er et vakkert syn, og uteområdene er rett og slett rein skjær idyll.

Her kan du nyte nista, ta deg en tur oppover elva med kano og pram til gratis utlån. Og vil du se et (nesten) vaskekte troll, så kan du reise litt lenger oppover Bispeveien og ta av Hvitsteinveien til Fon.

Oppi lia der kan du skimte et digert troll som skuer utover bygda vår.

Marked i Vivestad

Vivestad høstmarked er tilbake, tradisjonen tro – årets datoer er 19. og 20. august, med åpningstid fra klokka 10.00 til 17.00 begge dager, informerer Trond Slåke på vegne av dugnadsgjengen i Vivestad.

– Vi byr på hyggelig stemning, gode tilbud og en trygg handel med mottoet «Godt brukt og pent nytt». Det blir spennende artister på vår utescene, blant annet «husbandet» Ila Auto.

– Oda Dahl kommer, hun har herja The Voice denne våren, og hennes tidligere makker Miriam Kjølen fra Mhoo kommer også, for å nevne noen.

Åpen gård

Utover seinsommeren pleier det å være både Åpen gård på Bygdetunet Brår og på Seinsommerfestival på Våle prestegård – så også i år.

Begge deler blir bekrefta til ReAvisa, nå midt på sommeren. Og vi kommer tilbake med mer info når det nærmer seg.

De to åpne gårdene er henholdsvis den siste helga i august i Ramnes og den første i september i Våle.

Nattbuss fra Tønsberg

Skal du benytte deg av byens sommertilbud, så er det greit å vite at nattbussen fra Tønsberg gjør et lite comeback denne sommeren – ved to anledninger og totalt tre kvelder:

– Vi skal kjøre ekstra avgang til Revetal og Kirkevoll klokka 00.20 fra Tønsberg rutebilstasjon etter både Slottsfjellfestivalen, begge dager, og Kizz-konserten.

Det forteller Christel Reinertsen og Trond Myhre i VKT i ReAvisas sommermagasin.

Sommer og Sommerles

Som vanlig er sommer også synonymt med Sommerles for våre yngste sambygdninger. Lesekampanjen er godt i gang og varer helt til 1. september. Bibliotekgjengen på Revetal finner på mye sprell gjennom hele sommeren.

– Vi på biblioteket står klare med bøker og premier. Gjennom hele sommerferien håper vi barn leser og registrerer bøker på nettsiden sommerles.no.

– Du får ekstra poeng ved å hente ukas hemmelige passord på biblioteket og ved å lese årets Sommerlesfortelling «Natt på biblioteket».

Noe som mangler? Tips ReAvisa!

