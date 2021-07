– Fritt fram for alle å bruke prammen i sommer!

Nå er treprammen på vannet og klar til bruk, som en del av opplevelsene ved den flotte Bakkemølla.

Det var Cathrine Skjeggerød som hadde sendt inn ønsket på vegne av Bakke mølle, og hun ble selvfølgelig veldig glad når de ble trekki ut. Cathrine sitter i styret og er datter av primus motor Øyvind Skjeggerød.

Dette var ett av 11 gode formål i Re som fikk 10.000 kroner hver – totalt 110.000 kroner – i forbindelse med Meny Revetals 110-årsjubileum i fjor.

– Har stått på ønskelista lenge

Cathrine inviterte kjøpmann Martin Gran for å sjøsette den nye treprammen. – Jeg må jo sørge for at Martin får se at pengene går til det vi hadde ønska oss.

Og en trepram har stått på ønskelista lenge: En ordentlig gammeldags og tidsriktig pram i treverk, som passer inn med historien og tida til Bakke mølle.

Cathrine og Øyvind forteller at de har hatt flere bryllup på mølla, der bruden har kommet roende inn til seremoni. – Det er så vakkert, og med trepram blir det enda flottere.

Fritt fram å bruke

Prammen kan brukes av alle på eget ansvar, vester og årer ligger klare i båthuset ved vannet. Cathrine forteller at man for eksempel kan padle helt opp til Svinevoll, – det blir nok noen timers tur.

Robåtene er også veldig populære. Øyvind forteller at han har sett både ungdomsgjenger og familier som har lånt båtene.

– Da padler de seg gjerne en tur, også sitter de ved benkene og spiser mat etterpå.

Ekstra gode vafler

Les mer om Menys omvendte bursdagspengegaver.