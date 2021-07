Heidi dikt-debuterer: – Plutselig ble det ei hel bok, ja!

Rett før Heidi fylte førti skreiv hun sitt første dikt, nærmest ved et uhell. Snaut fem år seinere har det balla på seg og blitt til en diktbok, som hun sist helg signerte i bokhandelen her hjemme i Re.

Heidi Halvorsen (43) fra Sørby jobber som miljøarbeider på Re VGS – ei kreativ og populær dame som i tillegg til å være flink med folk også synger og trakterer flere instrument.

Kreativiteten stopper ikke der: Nå er Heidi også poet. Og det ble hun i voksen alder, og det skjedde nesten helt umerkelig.

En engasjert stemme i bygda vår

ReAvisa skreiv om Heidi første gang da hun fortalte om sitt møte med NAV i Re. En sjukdom gjorde henne mer og mer blind, og hun ramla ut av arbeidslivet.

Etter ti år uten jobb, fant hun veien tilbake med god hjelp av det lokale NAV-kontoret: – Her har vi NAV på sitt aller beste!

Sist hevet hun stemmen i forbindelse med forslaget om å automatisere servicetorget på Revetal: – For meg betyr det utrolig mye å møte ekte folk.

Gir gjenklang i andre folks liv

Også diktboka «Utsikt» handler om det å være blind. Men samtidig det å se lyst på livet. Kontrastene er fine og fengende. – Mange av mine dikt har til min overraskelse gitt gjenklang i andre folks liv.

– Kanskje er våre kamper og seiere, drømmer og lengsler, ikke så forskjellige – tross alt?, er Heidis erkjennelse. Det ble også bekrefta i møte med leserne, på Re-torvet.

Tilbakemeldingene var gode da Heidi rigga seg te’ for å signere bøker på den lokale bokhandelen den første juli-helga.

– Skikkelig spent og nervøs

– Jeg var skikkelig spent og nervøs, tenkte det kanskje ikke kom noe særlig med folk. Men det gjorde det!

Alle bøkene Norli Revetal hadde tatt inn ble solgt, pluss noen Heidi hadde med hjemmefra i reserve.

– Så jeg er i grunn ganske overvelda, oppsummerer Heidi i prat med ReAvisa.

– Har egentlig ikke vært særlig opptatt av dikt

Heidi skreiv sitt første dikt for snart fem år siden, nesten uten å helt vite at hun gjorde det. – Et uhell, sier hun og ler godt. – Egentlig har jeg ikke vært særlig opptatt av dikt.

Men etter et kurs – som handla mer om å stoppe opp og se på livet sitt, og ikke om skriving – ble det bare til at noe av det hun skulle skrive for å sette ord på ting og tang kom ut i diktform.

– Og etter det første diktet var det litt som døra til poesien bare åpna seg. Som om en del ting i livet lettere kan beskrives gjennom et dikt, enn på andre måter.

– Jeg liker jo ord

Heidi beskriver det som å få en nøkkel til å sette ord på ting som ikke er så lett å gi uttrykk for ellers. – På både godt og vondt.

– Så har det vist seg at andre som har lest noen av dikta mine kjenner seg igjen i ting, og at det ga mening. Kanskje er det flaks?

– Men jeg liker jo ord, og det gjør meg glad når andre får noe ut av noe jeg har skrivi, sier en strålende blid Heidi Halvorsen til ReAvisa.