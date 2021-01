Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa

Du som leser dette, er i godt selskap. Og du får selskap av flere og flere, for aldri før har flere lest lokalavisa enn i korona-året 2020. Og dette er blant sakene som ble aller mest lest.

Vi mista mye i 2020. Vi mista Re kommune, med kommunesammenslåinga i overgangen til et nytt år: Kommunesammenslåing koster – for Re-familier.

Vi mista også mye med korona-restriksjoner. Med bom stopp i foreningslivet, så vi til det fulle hvor viktig frivilligheten er for et levende lokalsamfunn.

Mange små og store møteplasser i Re

Lokalavisa holdt stand gjennom krise-året.

Og vi holdt fast ved utdelingen av 110.000 bursdagskroner til gode formål i Re, gitt av 110-årsjubilanten Meny Revetal i samarbeid med Re-torvet og ReAvisa.

Men mange mista små og store møteplasser, som vi er så heldige å ha mange av her i Re – til vanlig. Som for eksempel trimmen på Re helsehus, som ble den siste mottakeren av bursdagspenger.

Det ble en periode helt stille i Re. Og det er fortsatt ganske så stille. Men vi veit at det en dag vil bli mer normalt. Og da starter også Sterk og stødig opp igjen trimmen på Re helsehus.

Skoleelevene mista skolehverdagen, med hjemmeskole som Re-daktøren ble med på. Re-lærerne skryter veldig av elevene sine og måte de takla den nye skolehverdagen på.

Alternativ idrettssesong

Vi mista så å si en sesong med lokalsport. Men det lokale idrettslivet viste oppfinnsomhet som ble lagt merke til langt utafor gamle kommunegrenser med blant annet Re FKs korona-challenge.

Og helt på tampen av en amputert sesong rødda vi forsida for en imponerende Re FK jenter 13-innsats, les mer om det i papiravisa i november og se bilder på nettavisa.

Noen lokale idrettslag kunne fortsette som før, med korona-tilpassa aktiviteter. Som for eksempel OL Trollo med turorientering i Re-naturen – veldig smittevernvennlig og ikke minst spennende og trivelig!

Og nok et år kommer en sak om Burger King-skiltet på Revetal på topp-lista over mest leste saker, også i 2020: Sjekk hva som er tilbake på Revetal!

Mista flere flotte folk

I året som gikk mista vi flere som har satt sitt preg på et godt lokalsamfunn. Minneord etter de flotte folka er noen av de aller mest leste sakene i 2020.

I forbindelse med kommunesammenslåinga mista flere fastlegen sin på Revetal, rett over på nyåret 2020: – Dette er bare helt tullete, sa Inger Berit Jørgensen (65) i en av de andre mest leste sakene på ReAvisa.no.

Flere gamle fra Re mista muligheten til å bo på Re helsehus etter kommunesammenslåinga – stikk i strid med det som ble sagt i sammenslåingsdebatten. Det engasjerte stort mot slutten av 2020.

Saken ble så løfta videre av NRK med flere redaksjoner, men det først etter at ReAvisa først tok skikkelig tak i saken.

Vi opplevde uvær i 2020, der et bolighus langs Brårveien mista halve taket.

Re lever videre – om enn ikke som kommune

Sjøl om Re som kommune er historie, vil Re-navnet og Re-identiteten leve videre, med røtter helt tilbake til Kongesagaen og slagene på Re:

– Bytte navn på Re-torvet? Det skjer ikke!, sa tre generasjoner kjøpmannsslekt i ReAvisa på nyåret 2020.

Heller ikke ReAvisa vil bytte ut sitt flotte navn, og vi vil fortsette å skrive om det som skjer i gamle Re kommune, med Revetal som bygdebyen vår, og alle sogna rundt som nedslagsfelt: Ramnes, Våle, Undrumsdal, Fon og Vivestad.

Mer enn dobla direktetrafikk

Statistikken for 2020 forteller om nesten halvannen gang så mange lesere, sammenliknet med året før.

Og mens mange aviser gjør seg helt avhengig av Facebook og andre sosiale medier for å lokke leserne til seg og sine saker, så gjør ReAvisa seg mindre og mindre avhengig av akkurat det:

Antallet lesere som klikker seg rett inn på nettsida, og ikke via for eksempel Facebook, har mer enn dobla seg i 2020!

Nettavisa ReAvisa.no er blitt en del av lesevanene til folk, som stadig flere sjekker innom nå og da. Ingenting gleder oss mer.

«Annerledes» kan være veldig fint!

Og en spesiell dag i 2020 viste oss til det fulle at «annerledes» slett ikke trenger å være så ille. Kanskje gleda ikke folk seg så mye til nasjonaldagen, som før – på grunn av korona?

Men sjøl om 17. mai-feiringa i korona-året ble veldig annerledes, ble den likevel fantastisk fin! Og ReAvisa formidla moroa i våre flater, så det ble en slags felles feiring i bygda vår, likevel.

ReAvisas dekning av dagen er også blant de aller mest leste sakene også i 2020, og spesielt saken om traktor-toget rundt om i Re.

Kanskje ble lokalavisa enda viktigere enn før, da korona-krisa slo inn over oss? Det kan se sånn ut.

Som for eksempel da vi i samarbeid med Revårock kjørte en digital festival i mai, sett av tusenvis.

Re som kultursted bare kribler etter å komme i gang igjen!

Takk for fine tilbakemeldinger!

Tilbakemeldingene til ReAvisa har hele veien vært gode. I særdeleshet i korona-året 2020, vi sakser noe fra innboksen vår og meldinger som følger med små og store bidrag på Vipps:

«ReAvisa har virkelig satt Re på kartet på en positiv måte. Alltid parat, alltid aktuell, og dekker hele Re med allsidig stoff, velredigert og lettlest».

«En «stifinner» for Tønsbergs blad som til en viss grad følger opp (ellers hadde det vel vært like tomt for Re-stoff som tidligere)».

«ReAvisa er den viktigste grunnen til at vi fortsatt føler et fellesskap i det fine bygdemiljøet vårt».

«Uten den ville vi lett blitt identitetsløse».

Vi fortsetter som før

Og denne korte strofa som fulgte en gave fra en av våre mange trofaste lesere: «ReAvisa er virkelig ei god avis».

Tusen takk for et annerledes 2020, og alle gode ønsker for et mer normalt 2021.

ReAvisa vil fortsatt skrive om stort og smått i bygda vår.

Tusen takk for at du leser oss!

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.

Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.