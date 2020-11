I dag kom telefonen far og sønn Myrvang har venta lenge på: – Da kom det en tåre, gitt!

– Vi ble vel så letta for at en kamp som egentlig burde være helt unødvendig å kjempe endelig var vinni, sier sønnen Erik Myrvang. På tampen av denne uka kan pappa og bestefar Jan Erik Myrvang (87) endelig flytte hjem til Revetal og Re helsehus.

Etter en lang kamp, som burde vært helt unødvendig ifølge både Jan Erik Myrvang (87) og familien, kan endelig 87-åringen komme hjem til Revetal med en plass på Re helsehus.

I fire måneder har han bodd på Træleborg i Tønsberg, og bare lengta hjem til kjente og kjære omgivelser i Re.

Har kverna rundt i hue døgnet rundt

Til morgenen i dag, onsdag 18. november, ringte telefonen hjemme hos sønnen Erik Myrvang.

Etter at samtalen var over, måtte Erik klype seg i armen. En mer enn fire måneders kamp er over, og pappa skal hjem til Re.

– Da kom det en tåre, gitt! Jeg veit ikke helt hva jeg grein for, men det var nok mest det at dette har kverna i hue døgnet rundt i så mange måneder nå, og bekymringa for pappa har bare blitt større og større, sånn som han har lengta hjem.

– Også er det så uendelig dumt at vi skal slite med dette, en kamp som burde være helt unødvendig å kjempe – det burde jo være en selvfølge at eldre fra Re får en plass i Re.

Ikke grini på 27 år

– Jeg tru’kke jeg har grini siden jeg fikk en brannskade i 1993, forteller sønnen til ReAvisa med en klump i halsen.

Erik forteller at han har grua seg veldig til en tannlegetime for pappa Jan på Revetal i dag, der han risikerte å måtte kjøre fra Revetal til Tønsberg igjen.

Men nå kan han berolige pappa om at en plass på Re helsehus venter ham, med flytting i løpet av det som er igjen av denne uka. Det ble lova i prat med tildelingskontoret.

– En enorm lettelse!

– Det er en enorm lettelse!, jubler Erik som møter ReAvisa sammen med pappa Jan utafor tannlegekontoret etter tannlegetimen. Nå blir det inn til Tønsberg bare for å pakke, ikke for å sitte og stirre i veggene.

– Jeg må bare få takke alle som har stått på, for dette har jo mange vært veldig opptatt av – og det gjelder jo alle som er gamle, eller som har noen gamle i familien – det vil si så å si alle, det!, sier Jan til ReAvisa.

At saken har engasjert stort, ser vi på alle som stopper opp for å vise sin støtte. På venterommet hos tannlegen, og på vei inn og ut. Flere biler stopper mens Jan setter seg inn i bilen.

Unner ingen å oppleve det samme

– Dette hadde vært vanskelig uten ReAvisa, så en stor takk til lokalavisa som fikk snøballen til å begynne å rulle, hilser far og sønn Myrvang. De håper bare at snøballen ruller videre i riktig retning:

– Det har vært helt vanvittig å måtte ta denne kampen, det er helt høl i hue. Og sjøl om det ordner seg nå for oss, så er det viktig at det blir en løsning for framtida.

– Så andre slepper å gå igjennom detta her. Det unner jeg ingen, ikke min verste fiende engang.

Skapt et stort engasjement i Re

Saken om 87-åringen fra Re som slåss for en plass på Re helsehus har engasjert stort i flere leserinnlegg og i lange kommentarfelt.

Det har skapt et vanvittig stort engasjement her i Re, og ReAvisa-saken har også blitt løfta videre av blant andre NRK.

Det skjedde etter at ReAvisa først skreiv om Jan Erik Myrvang (87) som ikke får sjukehjemsplass på Re helsehus, ett par hundre meter borti gata for der han bor, men heller på Træleborg i Tønsberg.

