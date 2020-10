Hovedutvalgsleder: – Jeg liker det veldig dårlig

Reaksjonene har vært mange på historien om Jan Erik Myrvang som er på sjukehjem i Tønsberg, og ikke her hjemme i Re. Det politiske ansvaret ligger hos en Re-politiker, Trude Viola Nordli (AP). Hun er skuffa over det som blir fortalt, som ikke står i stil med det som ble sagt før sammenslåinga.

For det er Re-politikere som skyver saken videre i nye Tønsberg. Øyvind Jonassen (H) fra Revetal har varsla en interpellasjon til neste kommunestyremøte, og ReAvisa veit at det skjer ting i kulissene for å presse på for en løsning.

For dette gjelder for flere enn 87-åringen ReAvisa skreiv om tidligere denne måneden.

Engasjerer

– Jeg har fått drøssevis av telefoner fra mange kanter av den nye kommunen etter ReAvisa-saken, sier Øyvind til ReAvisa. – Ingen tvil om at dette engasjerer, og at det gjelder flere.

Øyvinds lokalpolitiker-kollega fra tidligere kommunestyrer i Re, Trude Viola Antonsen (AP) – nå Nordli – fra Ramnes er hovedutvalgsleder for feltet det dreier seg om, mestring, helse og velferd.

Hun har også reagert på historien som kom fram i ReAvisa.

Ikke som forutsatt før sammenslåinga

– I sammenslåingsprosessen mellom Re og Tønsberg ble det diskutert dette med hvor skal man motta tjenester som eldre, viser Trude Viola til: – Vi ga tydelige signaler på at det skal ses på hvor du du bor, i vårt hue da var at det er best om du får plass nær deg.

– Så er det slik at det ikke alltid lar seg løse, det som er viktig da er god kommunikasjon, understreker hovedutvalgslederen. – At Tønsberg kommune har områder å bli bedre på er sikkert, og kommunikasjon er nok en av de.

– Det er så enkelt, men likevel så vanskelig. Men har man god kommunikasjon blir det meste mye bedre.

Veldig kritikkverdig

– Når man ikke opplever å bli hørt, er det for meg som utvalgsleder veldig kritikkverdig, og det liker jeg veldig dårlig, sier Trude Viola til ReAvisa.

Hun vil ikke uttale seg om en enkeltsak, men understreker at det er viktig for henne som utvalgsleder å ta det rette tjenestevei – det vil si kommunalsjefen.

– Ved å gå disse profesjonelle linjene så er det lettere å få en oversikt over saken og ikke minst få løst den administrativt.

Alle har krav på skikkelige svar

– Med å løse den så er det ikke i alle tilfeller sånn at man kommer fram til den løsningen man aller mest ønsker seg, men det skal alltid være god kommunikasjon og brukermedvirkning sånn at alle har den samme forståelsen for utfallet, sier Trude Viola.

Som understreker: – Alle har krav på skikkelige svar, og bli behandlet med respekt. Alle innbyggerne i hele Tønsberg har samme mulighet til å ta kontakt med meg som utvalgsleder for helse, mestring og velferd for saker innenfor det feltet.

– Så tar jeg det videre, men jeg vil uansett anbefale alle å ta spørsmål og eventuelle utfordringer man har på laveste mulig nivå først.

Fortsatt uvisst hvorfor

Siden sist har 87-åringen Jan Erik Myrvang blitt enda mer fortvila, alt han vil er hjem til Revetal. Tildelingskontoret har formidla til sønnene at Jan blir der han er, i påvente av en langtidsplass på Re helsehus.

Det kan ta dager, uker eller måneder. Noe som er rart, siden vi veit at det var ledig kapasitet på Re helsehus før sammenslåinga.

– Pappa ringte seinest i gårkveld i 11-tida og sier at han orker ikke mer, sier sønnen Erik Myrvang.

– Han veit jo så godt at hvis han hadde vært på Revetal, så hadde folk kommi innom en svipp – med naboer, venner og familie rett i nærheten på Revetal.

– Men fortsatt har vi ikke fått en god forklaring på hvorfor han må bli i Tønsberg, forteller han til ReAvisa.

– Hvis det er en god grunn, så må vi jo få greie på hva det er.

Ønsker seg bare til Revetal

Det hele blir bare enda vanskeligere å fatte, når familien til 87-åringen får flere henvendelser om at Tønsberg-folk er på Re helsehus, og omvendt.

– Dette er ikke noe som koster penger. Det er bare snakk om bedre planlegging og en viss vilje til å få det til, mener familien Myrvang.

Derfor er det hele ekstra trist, når en så enkel løsning som å følge gamle kommunegrenser ligger rett foran nesa vår.

Det er også blitt diskutert helt siden starten av sammenslåinga av de to kommunene. Det var jo intensjonen, som utvalgslederen påpeker.

87-åringen har nå vært i tre måneder i Tønsberg, hele tida med et ønske om å komme hjem til Revetal.

Les om Re helsehus i ReAvisa-arkivet.