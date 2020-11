– Det var da et voldsomt mediatrøkk på Re!

Hoys-gjengens comeback har visstnok ført til et vanvittig mediatrøkk, der de inntar scenen med artigheter fra arkivet, bjeller i varierte størrelser, munnbind og meterstokk.

Gutta boys i Hoys, med senterleder på Re-torvet og moromann Tom Bøyesen, lillebror Erik Werge Bøyesen, og Goggen, Jernia-ansatt, men aller mest høyjording Ole Kristian Lima, skal showe fram mot jul.

Og de starter med premiere i morgen torsdag 19. november og fortsetter fem torsdager fram mot jul, pluss ekstraforestillinger på en og annen onsdag – det er allerede satt opp to. ReAvisa fikk overvære generalprøven i kveld, onsdag.

Den harde Hoys-kjerne

Hoys-trioen mimrer tilbake på godt over tredve år med moro, og stiller med den harde kjerne. De tre står på scenen, alle som en, fra start til slutt. Og involverer publikum i kjent Hoys-stil.

Ikke rart de er populære og selger billetter som bare det, men at de er så populære som de skryter av fra scenen skal vi nok ta med en liten klype salt.

– Vårt comeback har skapt et voldsomt mediatrøkk, vi ramser opp: Tønsbergs blad, Gjengangeren, VG og Dagbladet. Men også internasjonale medier som New York Times, The Guardian og ReAvisa.

Re-åpner lensmannskontoret

Såpass stort er trøkket at lensmannskontoret på Revetal visstnok måtte re-åpnes igjen i hui og hast, for å sørge for en jernring rundt Restauranten denne førjulstida.

Hoys-trioen deler scenen med Harald Bjerkesti Løken og Tommy Anderson, som skal stå for juleshowene fredager og lørdager fram mot jul.

Premiere for Tommy og Harald er førstkommende lørdag, 20. november.

Tar smittevern på alvor

– Juleshowene går som planlagt, melder Restauranten.

Som understreker at alle korona-restriksjoner følges til punkt og prikke med smitteverntiltak, reglementert avstand og et begrensa antall billetter til hver forestilling.

Kanskje trenger vi julemoro mer enn noen gang før, på tampen av dette korona-året?

Vi skreiv om juleshowene først i ReAvisa på papir oktober 2020.

Les mer om jul i Re i ReAvisa-arkivet.