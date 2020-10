Rekordpopulære juleshow på Revetal: – Men ikkeno’ trusekasting fra salen nå i korona-tid, altså!

Det blir en mer tettpakka juleshow-sesong med mer moro enn noen gang tidligere på Revetal. Så stor er pågangen at det allerede nå settes opp to ekstraforestillinger.

Vi skreiv om juleshowene først i ReAvisa på papir oktober 2020.

Duoen Løken/Anderson feirer at det er ti år siden de første gang tok julebordsesongen på Revetal med storm. Hoys er tilbake etter suksessen på parkeringshustaket sommeren for tre år siden.

Sånt selger billetter – såpass at det allerede nå er flere utsolgte kvelder og to ekstraforestillinger på plakaten.

Få billetter igjen over så å si hele linja

Dette er status for Hoys-juleshowet: Tre kvelder er utsolgt, så er det få plasser igjen på det fjerde av totalt fem show på den opprinnelige plakaten.

Nå er det ført opp to ekstraforestillinger, og disse spilles onsdag 25. november og onsdag 2. desember.

Og dette er status for Tommy og Harald: To show er utsolgt, og hele fem show har bare få plasser igjen, av totalt åtte show på plakaten.

Mer moro enn noen gang

ReAvisa skreiv først om årets juleshow i oktober-avisa. Det blir dobbelt opp med moro – korona-restriksjoner til tross. Eller det vil si: Nettopp derfor:

Showene må spres så folket får med seg moroa, med begrensa antall plasser på hver kveld. Derfor blir det juleshow torsdag, fredag og lørdag på Restauranten, fire helger fram mot jul. I tillegg kommer ekstraforestillinger på onsdager.

Aldri har det vært mer moro i førjulstida på Revetal, og aldri har laget blitt toppa på dette viset: To rutinerte humortrupper tropper opp, på hver sine dager.

Hoyser jula inn

Torsdager skal Hoys Lattergal, ved den harde kjerne Tom Bøyesen, Erik Werge Bøyesen og Ole Kristian Lima, hoyse jula inn.

Premiere for “Halle jula med heile Hoys” blir torsdag 19. november. Det blir ifølge plakaten en mimrekveld, og det er nok å ta av: Dette blir Tom sitt hundrede juleshow, der han er involvert i kulissene og/eller på scenen.

Hoys Lattergal satte opp sitt aller første show i 1988, og har etter det samla tusenvis til latterkuler i hønsehus i Høyjord, Foynhagen i Tønsberg, parkeringshustaket på Revetal, med mer – og på Restauranten.

Kunne rett og slett ikke si nei!

Til daglig ser vi Tom som senterleder på Re-torvet, og Ole Kristian jobbær på Jernia. De har hatt mange roller i kulturlivet opp gjennom åra, de siste åra mest i kulissene.

Men nå klatrer Tom og trioen hans opp på scenen og steller seg opp i spotlighten igjen: – Vi hadde jo egentlig lagt opp for lengst, men så fikk vi jo denne utfordringen, sier Tom Bøyesen:

– Og da kunne vi rett og slett ikke si nei!

Tar det tilbake til der alt starta

Også duoen Harald Bjerkesti Løken og Tommy Anderson har blitt svært så rutinerte etter å ha figurert i litt forskjellige sammensetninger opp gjennom åra.

– Nå er det tilbake til der det begynte, forteller Tommy til ReAvisa: – Harald og meg. Vi er jo privilegerte som kan tøyse sånn, hver førjulstid. At folk kommer, at folk ler, og at folk kommer enda en gang.

Premiere for “Sein kveld med Tommy og Harald” blir fredag 20. november.

– Alle vi digger liker vi å tøyse og tulle litt med

– Det er ti år siden vi gjorde dette aller første gang. Så vi skal også se oss litt tilbake og mimre litt. Vi klarer nok ikke å holde noen gamle kjenninger unna, men kanskje i en ny setting.

– Også digger vi alle som får ting til å skje her i Re, og alle vi digger liker vi jo også å tulle og tøyse litt med.

Tommy understreker at sjøl om det blir minst like mye moro fra scenen som tidligere år, så tas korona-situasjonen på alvor:

Gamle svette truser

– Det blir korona-tilpassa, det er vi nøye med og det tar vi på alvor. Men kanskje trenger vi et avbrekk – i trygge rammer – nå, mer enn noen gang? En liten oppmuntring før jul, lover Tommy alle julebordgjestene som tar turen til Restauranten.

– Så er det selvfølgelig leit at det ikke blir noe trusekasting fra salen i år, det får folk dessverre ikke lov til i år. Et luksusproblem, kanskje.

– Men gamle, svette truser i trynet har liksom vært en liten ekstra gulrot, da.

Les mer om jul i Re i ReAvisa-arkivet.