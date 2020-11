Nå er bygdas viktigste juletre endelig tent!

Det blir julegaveinnsamling i regi av Re Røde Kors for tidende år på rad, og juletreet med ønskelapper er nå satt opp på Re-torvet.

– Nå er vi i gang med julegaveinnsamlingen for jula 2020, melder Geir Varholm fra Revetal til ReAvisa. Han er leder for Re Røde Kors.

– Juletreet på Re-torvet er pynta og lysene er slått på.

Mange gode givere i Re

På treet henger det ønskelapper som gode givere kan plukke med seg. Så kan gavene leveres på Re Røde Kors sine to stander to fredager fram til jul, eller på barneklesbutikken Stor og liten.

Juletreet finner du i andreetasjen på Re-torvet, det samme med barneklesbutikken som tar i mot gavene.

Re Røde Kors står på stand fredagene 4. og 11. desember fra klokka 17.00 til 19.00.

Et gavmildt bygdefolk

Siste dagen for innlevering av gaver er 16. desember. Det er viktig å overholde fristen for at gavene skal komme fram til rette mottaker innen julaften.

Vi veit av erfaring at reinger er et gavmildt folk, og at gavene har vært mange og rause hvert eneste år.

Julegavene gis til barn og unge i Re-familier med dårlig råd.

Viktigere i år, enn noen gang tidligere?

Alle gaver åpnes og sjekkes, og fordeles av kommunen.

Dette er det tiende året på rad med julegaveinnsamling.

Kanskje er innsamlinga enda viktigere i dette korona-året enn noen gang tidligere.

Les mer om Re Røde Kors sin julegaveinnsamling i ReAvisa-arkivet.