Ti år med Tommy og Harald: – Som ei ku på travbanen

En gang i tida ble noen av landets ledende komikere hyra inn til juleshow på Revetal. Men som så mye annet her i Re, likær vi det lokalt. Også humoren.

I førjulstida for ti år siden satt Tommy og Harald sjøl i salen på juleshow med Sturla Berg Johansen og Trond Hansen, og angra noe så fryktelig på hva de hadde sagt ja til.

Etter at store, kjente komikernavn hadde showa jula inn i åresvis her i Re, skulle to glade amatører ta over.

Som ei ku på travbanen

Og resten er historie. En gla’historie. Som så mye annet her i Re, likær vi det lokalt. Også humoren.

For scenen har siden da tilhørt glade amatører, som ved siden av juleshow jobber som sprengær og helsefagarbeider.

– Som ei ku på travbanen, mente Tommy om det å ta over etter landets ledende humorister.

Sjølsikker tone

På de ti åra har Harald rekki å få tre barn. Tommy har rekki tre samboere.

Den siste samboeren i rekka, Karen Marie Haraldsen, er med i år som tidligere, med en gullstrupe med skikkelig trøkk.

Men gutta kan synge, de også. Med en sjølsikker tone – bokstavelig talt – sitter både sang og timing i et ganske så kjent og kjært materiale.

Gir folket akkurat det de vil ha

For dette er en mimrekveld, der Tommy og Harald har blanda alt det de har – oppdatert med mange tidsaktuelle saker og ting.

Og det er sydd sammen på et skikkelig vis, der folk får det de vil ha. Også Harald som dame – det store partytrikset.

Haralds sinnarydding og påfølgende par-dialog med Tommy er nok en av kveldens beste.

Ingen trusekasting i år, dessverre

I korona-tid gikk Tommy og Harald tidlig ut og varsla restriksjoner, spesielt med tanke på trusekasting fra salen.

– Så behold trusene på, bokserne spesielt, og undertøy generelt. Sånn må det dessverre bli, akkurat i år.

Sjøl om truser i trynet er et savn, så kan det være greit å slippe også.

Kommunesammenslåing og korona

Igjen dukker NatteravneneRe opp med sine Fuck Tønsberg-vester. Nå er sammenslåinga mellom Re og Tønsberg et faktum, og:

– HVA! VAR!! DET!!! VI!!!!! SA!!!!!!!?, er strofa.

Sammenslåing får til og med skylda for korona.

Gammal moro med noen nye vrier

Det blir nok en ny allsang i år, som i fjor, og året før der igjen også: «Sammenslåing. Hva er det godt for? Absolutt ingenting!«.

For her er alt det gamle sydd sammen på en god måte, med mange nye poeng her og der.

Gammal moro med noen nye vrier, det er jo aldri feil, det.

Det er to juleshow på Restauranten denne førjulstida: Hoys shower fem torsdager, med premiere 19. november. Tommy og Harald shower fredager og lørdager, med premiere i kveld 21. november.

Les også: Rekordpopulære juleshow på Revetal.