Gave til dagsenteret: – Dette tilbudet er gull verdt!

Dagsenteret på Vestjordet får 5.000 kroner i gave fra Re Rotary, og gaven skal brukes på musikkanlegg til glede for alle.

Herman Heierstad, påtroppende president i Re Rotary, overrakte i høst en gavesjekk på 5.000 kroner til Dagsenteret på Vestjordet.

I den anledning var brukerne samla for feiring med nybakt eplekake.

Penger til musikkanlegg

Bruker Jacob H. Skarpmoen og miljøterapeut Heidi Kjellsen tok imot gaven. De takker så mye og sier at pengene skal brukes til noe som kommer alle brukerne til nytte. Kanskje et musikkanlegg?

Herman Heierstad forteller til ReAvisa at siden distriktskonferansen som Re Rotary hadde i fjor høst gikk med overskudd, så har klubben gitt pengegaver til noen verdige mottakere i Re.

– Den siste som vi gir til er Dagsenteret for voksne med nedsatt funksjonsevne, som holder til på det gamle sjukehjemmet i Våle, på Vestjordet.

– Har gitt viktig innsikt

Jacob, som er på dagsenteret hver dag, var også på scenen under distriktskonferansen der broren hans Halvard holdt et foredrag om de to tvillingbrødrene. Da fikk Rotary-medlemmene viktig innsikt og kunnskap.

– Det er derfor ekstra hyggelig å kunne gi en gave til Dagsenteret; der gjør de en strålende jobb, understreker den påtroppende Re Rotary-presidenten.

Overrekkelsen var planlagt holdt utendørs rundt bålpanna, men i regnværet ble den flytta inn – med god smittevernavstand.

– Tilbudet er gull verdt!

Karin Haslestad, mammaen til Jacob, forteller at dagsenteret betyr masse for brukerne. – De har dette som «jobben sin» og kan dra på morgenen ut hjemmefra til noe meningsfylt for dem.

– Dagsenteret er så stabilt, med dyktige ansatte som har fulgt brukerne en årrekke. De kjenner derfor godt hvilke evner og muligheter hver og en har, og tilpasser det deretter.

– De får en variert hverdag, og gjør at de trives mye bedre i hverdagen, både på senteret og hjemme. Gull verdt!

