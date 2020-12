– Vi kommer tilbake – enda sterkere og stødigere!

På helsehuset skal det bli bøy og tøy igjen, så snart som mulig. Og da blir det med enda mer treningsutstyr, takket være en omvendt bursdagsgave fra 110-årsjubilanten Meny Revetal.

Som så mye annet, har koronaen stikki kjepper i hjula for Sterk og stødig-trimmen på Re helsehus. Men de starter opp igjen, så snart det er forsvarlig, lover instruktørene.

Og da starter de opp med enda mer treningsutstyr, og noen kroner mer til kaffe og bevertning etter trening.

Like mye sosialt som trening

For dette tilbudet er først og fremst trening, men nesten like mye en sosial greie. Her møtes bygdas seniorer, i alder fra midten av 60-åra til godt over 90 år.

– Både for oss som instruktører og de som kommer for å trene er nok det vel så viktig med det sosiale. Det å ha noe å gå til, møtes og prates over en kaffikopp med en kjeks ved siden av.

Det forteller instruktørene Torunn Fadum Døvik (61) og John Rognstad (75), to sprekinger som på ReAvisas foto-forespørsel bøyer og tøyer, hopper og spretter, og Torunn går fra gulvnivå til stående på ett bein med en balanse mange 25-åringer bare kan misunne henne.

Sterke og stødige

Her trenes det – som navnet tilsier – styrke og balanse. Sterke og stødige eldre er en god investering, både for den enkelte – men også for samfunnet.

– Tenk så mye ett eneste fall koster samfunnet, i helsevesenet, sier John og forklarer: – Her trener vi forebyggende for å ikke falle. Og vi trener på hvordan man bør falle, hvis man først merker at man mister balansen.

– Og vi øver også på hva vi skal gjøre hvis man først har ramla over ende. Hvis du er aleine: Hvordan bevege deg for å komme deg opp eller varsle. Hvis du er sammen med en som har ramla: Hvordan hjelpe eller løfte en som kanskje er skada?

Fullt oppmøte og ventelister

Her har det vært rundt 26 deltakere javnt og trutt i ett par år, fram til korona-stoppen i mars. I tillegg har flere stått på venteliste. Et populært tilbud, og det spesielle her i Re er at også mange mannfolk er med:

– «Ja, det kommer da noen damer», var tilbakemeldinga vi fikk fra andre steder med samme opplegg, men vi satsa fra starten av på en instruktør av hvert kjønn.

Det forteller koordinator Sylvia Aaland, spesialfysioterapeut og koordinator for fysioterapitjenesten i enhet for helse og forebygging. Det har vært viktig for den mannlige rekrutteringen, uten tvil.

Gamle og nye kjente

– At John stiller opp, har alt å si. Her er det like mange menn som damer, forteller Torunn.

Tilbudet ble raskt godt kjent i bygda, etter at ReAvisa omtalte det ved oppstart. Siden har ryktet om den gode treninga spredd seg som ild i tørt gress på bygda.

– Kommer det nye fjes, så tar det bare noen sekunder før de er i prat med noen gamle kjente. Og flere har nok blitt kjent med nye kjente.

Mange gode grunner til å trene på sine eldre dager

Det er alltid fulle lister og en veldig stødig gjeng som kommer og trener. Og det kan være mange grunner til å ville trene opp fysikk og balanse på sine eldre dager:

– Det var en mann som kom og spurte om å få bli med kona si på trening. Han hadde jobba i skauen helt siden han var en liten pjokk, og hadde alltid vært en staut kar.

– Men etter at kona hadde vært med her og trena i et halvt års tid, så “kunne han ikke ha noe av at kjærringa hadde blitt sprekere enn ham!”

Fantastisk fin gjeng

Ikke rart at tilbudet er et stort savn i disse tider. Instruktørene får stadig meldinger fra treningsgjengen sin, og de kan heldigvis berolige alle med at tilbudet består – også etter korona.

– Vi savner alle, vi også. Vi venter veldig til dette er over og vi kan trene igjen. Så snart som mulig. Det er jo hele greia: At vi syns det er så gøy!

– Også har vi en fantastisk fin gjeng her å trene med, understreker Torunn og John i prat med ReAvisa.

110.000 kroner delt ut til gode formål i Re

Bursdagspengene fra Meny Revetal skal brukes til treningsutstyr og bevertning med sosialt samvær etter trening. Sterk og stødig ble den siste mottaker av 10.000 kroner, av en total bursdagspengepott på 110.000 kroner – en tusenlapp for hvert år som feires.

Dette har vært et samarbeid mellom 110-årsjubilanten Meny Revetal, Re-torvet og ReAvisa.

Her trekkes den siste mottakeren av 10.000 kroner ut:

Her er hele lista med mottakere av omvendt bursdagsgave:

110 år ble til 110.000 kroner til gode formål i Re, der 11 søkere har blitt trekki ut til å motta 10.000 kroner hver. Dette var et samarbeid mellom Meny Revetal, Re-torvet og ReAvisa. Alle vinnerne er:

Kulturhuset Elverhøy teater

Basen ved Kirkevoll skole

Re hagelag

FAU Revetal ungdomsskole

IL Ivrig turn

Ivrig 4H

Bakke mølle

Vålespeiderne

Åpen barnehage i Undrumsdal

Sterk og stødig på Re helsehus

Kulturhuset Elverhøy, ungdomsklubben Young Zone.

Alle de gode formålene er blitt presentert i papiravisa gjennom jubileumsåret. Og vi har lagt ut et videosnutt av hver trekking på ReAvisas Facebook-side.

Den har gammel-ordfører i Re Thorvald Hillestad stått for, sammen med senterleder på Re-torvet Tom Bøyesen. Til å holde de to litt i øra, hadde vi kjøpmann og sentrumsutvikler Martin Gran, som står bak bursdagsgaven til gode formål i Re.

Dette var en del av årets 110-årsmarkering for Meny Revetal, Arve Gran AS, eller helt tilbake til starten i 1910: “Adolf Gran – Kolonialvarer, Mel, Fedevarer, Glass, Stentøi, Malervarer, Isenkram og Manufaktur”. Les om Revetal-historien i årets februar-avis, som starta feiringa.

ReAvisa takker for det hyggelige samarbeidet, og gratulerer alle de verdige vinnerne. Dere gjør en fantastisk jobb, for å gjøre Re til et enda bedre sted.