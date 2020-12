Hit kommer hundene for å gjøre seg fine til jul

Nå kan våre firbeinte venner få både klippetime og spa-behandling i Re.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir desember 2020.

Engell hundesenter holder til på Svinsholt gård langs Tinghaugveien i Ramnes, der de driver et hundehotell.

Renate og Fredrik Engell Sæthereng kjøpte gården i 2013 og har drivi hundesenter siden. Begge er fra andre steder i Vestfold og flytta til Re for å holde på med det de liker aller best. Sjøl har de fire hunder, i tillegg til alle gjestene.

Lidenskap og livsstil

I tillegg til sin interesse for hunder er Renate (39) utdanna hippolog og er instruktør innen sentrert ridning.

Fredrik (45) er utdannet osteopat og har osteopatibehandling for hund og hest. Han har drivi med fuglehunder siden 2000 og deltatt to ganger for Norge under VM for fuglehunder.

Det har alltid vært hund så lenge de kan huske. – Det er en lidenskap og livsstil.

Nå er tilbudet ved hundesenteret utvida.

Velvære for firbeinte

Engell hundesenter samarbeider med Hundekroken spa og velvære, så nå kan de firbeinte gjestene også få en klipp og velvære-tjenester.

I tillegg til sin hundesalong i Horten, er Hundekroken også på plass i Re.

Kari Skjauff Kihle (49) er hundefrisør og kan gi hunden din grovklipp, finstuss og klo-klipp. I tillegg er det mulig å få forhudsrens og få rensa ørene.

All inclusive

Kari forteller at det er viktig å få hunden til å føle seg trygg. Derfor bruker de god tid på å tilvenne hunden omgivelsene og utstyret de bruker for å klippe.

– Her må hund og eier gjerne komme på besøk og få en omvisning.

På Engell hundesenter er det all inclusive under hele oppholdet. Du betaler ikke noe ekstra for service og lufting. Maten er inkludert under hele oppholdet, og ved lengre opphold får hunden din også et bad før den reiser hjem.

Luksus, rett og slett.

Merker pandemien

Her som andre steder har de merka korona-pandemien. Fredrik forteller at det har vært to hendelser på kort tid:

Det er ikke mer enn ett år siden det var en hundesjukdom i Norge, og nå kjenner de på pandemien.

– Trykket er ikke som før, så ønsker noen hunder juleferie på Engell hundesenter er det ledig plass.

Skal hunden ha klippetime derimot, bør det bestilles nå, for her fylles det fort opp.