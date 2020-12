Last ned ReAvisa på papir desember 2020

Et annerledes år går mot slutten, og årets siste papiravis er klar. Vi håper den er til glede, begeistring og skaper engasjement rundt om i de tusen Re-hjem – akkurat som vanlig. Avisa kan som alltid også lastes ned i sin helhet her på nettavisa.

Desember-avisa pleier å være full av julemarked, julekonserter, julegrantenning, ja – stort sett all den førjulsmoroa som stelles i stand hvert år her i Re.

Men ikke i år.

Som så mye annet, blir også juletida i Re ganske så annerledes i dette korona-året 2020, som snart er omme.

Jul blir det nok uansett

Noe jul har det vært. Som barnehagebarna fra rundt om i hele Re som pynter til jul med hjertelig julepynt på Revetal.

Og juleshow på Restauranten. Og julegaveinnsamling – kanskje viktigere i år enn noen gang tidligere?

Så jul blir det nok uansett. Bare litt annerledes.

Sterke og stødige på Re helsehus

De spreke og stødige instruktørene og treningsgjengen deres gleder seg til de kan starte opp igjen på Re helsehus. Da har de også kjøpt nytt treningsutstyr, med bursdagspenger fra Meny Revetal som feirer 110 år i år.

Og visste du at du kan frisere bikkja di fin og nystelt til jul – her i Re? Hortensbedriften Hundekroken har etablert en avdeling også her, ved Engell hundesenter.

Og alle reinger som har handla leilighet i by’n – nesten – er klare for innflytning før jul, akkurat som planlagt.

De flotte Re-folka

Vi skriver som alltid om Re-folk, blant andre: Pernille Solheim har hundretusenvis av visninger på en Tik tok-video av seg sjøl og bestefar.

Du kan lese om jusstudenten Cathrine Reinskau og utvalgslederen som gir seg så vidt etter startskuddet gikk for den nye kommunen Heidi Myhre.

Tom Hansen gir seg som ungdomsskole-lærer etter 33 år som en viktig kulturell bidragsyter på så mange måter i bygda vår.

Kjellaug Lien gir seg som Ramnes-rektor.

Re-lærere: – Dramatiske kutt

Tre barneskoler i Re står foran store kutt på pluss / minus en halv million kroner, hvis forslag til budsjett blir vedtatt onsdag til uka. Ramnes-lærerne roper et høyt og tydelig varsku: Dramatisk, sier de.

ReAvisa følger selvfølgelig kommunestyremøtet der endelig vedtak blir fattet.

Følg med på nettavisa ReAvisa.no.

Svømmer som gullfisken i vannet

På Revetal er det babysvømming, svømmekurs og livredningskurs i regi av NLS Gullfiskene. De melder om stor pågang til et viktig tilbud i svømmehallen vår.

Og folkebadet er åpent igjen, etter en korona-stopp.

Vi har også prata noen ord om brødreparet som prater podcast fra et garasjeloft i Undrumsdal: Terje og Kjetil Flåten. De babler i vei om bilsport, og har med det etablert en av landets største motorsport-podcaster i et vrient korona-år.

Motorungdommen er meget bedre enn sitt rykte

Vi skriver om Jeanette og Roger Heaselich som med sine staselige vogner og flotte hester er blitt et kjent innslag i Re-trafikken. De frykter ei ulykke og informerer om hvordan man skal oppføre seg når man møter hest i trafikken.

Vi summerer opp Elverhøy-møtet mellom nabolaget på Revetal og motorungdommen. Både hestekjørerne og naboene mener ungdommen er meget bedre enn sitt rykte.

Og vi summerer også opp Re helsehus-sakene, der Jan Erik Myrvang (87) endelig fikk komme hjem til Re – til slutt.

Sjekk hvem som er foreslått til Ridder av Re

ReAvisa har «arva» utmerkelsen Ridder av Re, og i den anledning tok vi en prat med den aller første som fikk hedersutmerkelsen i Re.

Og vi spurte etter kandidater. Og fikk svar: Aldri før har flere blitt foreslått av så mange. Vi måtte velge ut de som hadde fått flest forslag.

Sjekk hvem som henger med til avstemning på nettavisa ReAvisa.no i papiravisa.

Avstemning kommer snart og vil bli behørlig annonsert.

Tilbake til framtida

For snart ti år siden ga vi ut ei framtidsavis i Re, som var datert 2030 – fortsatt ti år til. Der tegna barneskolebarn framtida i Re, og små og store fantaserte fritt om hvordan Re kom til å se ut i framtida.

Vi mimrer tilbake til framtida i denne avisa. Ei avis folk fortsatt snakker om.

Pluss alt det andre lokale lesestoffet og nyttige lokale annonser, som alltid. Og som alltid gratis. Men har du lyst til å bidra med en slant, er vippsen vår 54 02 82.

Lovis, Linda, Håkon og Stian i ReAvisa ønsker alle en god lesestund. Og en god jul, og et inderlig ønske om et godt nytt år.

Se video det vises til i papiravisa:

Se fotogalleri det vises til i papiravisa:

Dette var siste papiravis for i år. Neste ReAvisa har frist 28. januar, med utgivelse torsdag 4. februar. Nettavisa oppdateres javnt og trutt.

Tips oss om gode, lokale saker: Tips@ReAvisa.no. Annonsere i ReAvisa? Ta kontakt på Annonse@ReAvisa.no.

Her finner du ReAvisa-arkivet, der du kan laste ned tidligere papiraviser.