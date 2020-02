Anna og Adolf Gran – ekteparet som starta Revetal-eventyret

Den aller første generasjonen av Gran-kjøpmenn på Revetal, Anna og Adolf Gran, hadde – akkurat som sine etterkommere – mange jern i ilden. Allerede da starta Revetal veksten fra veikryss til bygdeby.

Adolf Gran kom til Revetal i 1910, og kjøpte Borgestad. Borgestad ligger ned mot elva, det sørligste av de to husa der. På Borgestad var det landhandel, allerede i folketellingen i 1900 finner vi Magnus Borge som huseier og landhandler.

Eiendommen ble formelt skilt ut fra gården Revetal søndre i 1904.

Ekspansjon og allsidig handelsvirksomhet

Adolf nøyde seg ikke med å kun være landhandler. Nei, han var poståpner også, dette var i samme lokale som landhandleriet. Post i butikk er altså ingen ny oppfinnelse, tvert imot var det helt vanlig i tidligere tider.

Eidsfossbanen ble åpna i 1901, og Revetal stasjon ble åpna samme år. I 1910 overtok Adolf også som stasjonsmester, og årslønna som stasjonsmester var på 360 kroner.

Adolf og Anna gifta seg i 1913, og i 1914 flytta landhandleriet fra Borgestad til Østgård. Østgård finnes ikke lenger, det ble rivi for å gi plass til parkeringshuset.

Et landhandleri solgte mange slags varer, og det som ikke fantes i butikken kunne vanligvis skaffes. I gamle avisannonser finner vi at butikken førte «Kolonialvarer, Mel, Fedevarer, Glass, Stentøi, Malervarer, Isenkram og Manufaktur». Intet mindre.

Kona Anna var aktivt med, både i landhandelen og i poståpneriet. Hun løste sjøl handelsbrev, og dreiv “Revetal Lær og Sko” fra cirka 1920 til 1942. «Skotøi, Calosjer og Eksluders» var en del av utvalget, likeså «Trebundstøvler med utskiftbare bunder» og «Eriksens patenterte støvler».

Adolf var også aktiv i flere bransjer. Han kjøpte opp tømmer og props, og dreiv megling av eiendommer, samt utleie av eiendom. Han eide nemlig flere eiendommer på Revetal i kortere eller lengre perioder.

Han kjøpte også opp konkurrenter, for eksempel kjøpte han Heiangården (Vonheim) i 1923, her hadde det også vært landhandel. Gården er i dag rivi, og der ble det bygd kyllingslakteri, for så å bli blant annet klesbutikk, og nå ligger det ei boligblokk der.

Fra 1914 var også «Brødrene Gran» i virksomhet. Dette var et sagbruk drivi av Ole, Magnus og Adolf Gran.

Politisk engasjement

Adolf engasjerte seg på flere forskjellige fronter. I 1924 kom han inn i styret i «Vaale Høire og frisinnede Venstres forening», og fra 1928 og fram til mai 1945 satt han i ulike politiske posisjoner, blant annet kommunestyret, formannskapet, veikomiteen og skolestyret.

Det var nok ikke alltid slik at hans politiske motstandere satte pris på hans innlegg, vi kan lese i Vestfold Arbeiderblad 25. januar 1940:

«Nå har representanten Adolf Gran i Våle herredsstyre gitt så mange sosialøkonomiske utgreiinger om forrige krigsperiodes finanspolitikk i forbindelse med den situasjon landet er oppe i igjen, at det må klare seg en stund».

«Ingen av representantene i Våle herredstyre forstår hva Adolf Gran sier i sine 5 – 6 – 7 innlegg i en og samme sak, selv om en nok kan ane hva han egentlig mener».

I samme sak blir det tatt til orde for innføring av taletid i Våle herredstyre.

Det var ikke bare politisk Adolf engasjerte seg. Da Tønsberg handelsforening i 1930 bestemte seg for å ta med seg kjøpmenn fra de omkringliggende landkommunene i sin forening, var Adolf en av de to fra landsbygda som ble medlem i styret. Her ble han sittende til 1938.

Flytta hele Revetal stasjon for å gi plass til Bispeveien

1940-åra innebar mange endringer. Adolf overlot driften av butikken til sønnen Arve, og kjøpte Revetal stasjon.

Jernbanen ble lagt ned i 1938 og nå ble stasjonsbygningen flyttet noen meter sørøstover, både for videre utbygging av stasjonen og for å få bedre plass til den nye Bispeveien, som heldigvis for Revetal ble vedtatt liggende der den ligger i dag.

Poståpneriet flytta til stasjonen, og datteren Inger overtok som poståpner på Revetal fra november 1946, og hadde stillingen til juni 1981.

I 1948 åpnet Adolf handel med bygnings- og landbruksartikler på Revetal stasjon, dette i samarbeid med svigersønnen Erik Rustan. De drev «Gran og Rustan» fram til 1957. Rustan fortsatte driften aleine.

Anna døde i 1967, og Adolf i 1973. Begge var utvilsomt veldig viktige personer i starten på Revetals utvikling, der Revetal gikk fra å være et veikryss med jernbane og tilhørende stasjon, til å bli det handelssenteret Revetal er blitt i dag – en liten bygdeby.

Av Odd Roar Sulutvedt og Lars Jørgen Ormestad

