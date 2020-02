Sjur Gran om dagens Revetal: – Jeg hadde aldri sett for meg at det skulle bli så stort

– Jeg husker andre kjøpmenn og folk som kunne drive butikk, sa til far: «Nå må du bremse han guttungen litt!», sier Sjur og ler, – han hørte heldigvis ikke på det.

Når Sjur Gran (72) fra Revetal ser tilbake på de snart femti åra som kjøpmann og sentrumsutvikler, er han stolt av å ha realisert de store planene sine.

Akkurat som faren og bestefaren har han ikke latt seg begrense. Og det ser ikke ut til at de neste generasjonene vil heller.

Alle de store og gærne planene

– Når jeg leser hva jeg sa til avisene for noen tiår siden, så ser jeg jo at vi har fått til alt det jeg fabla om – og mere til!, sier Sjur til ReAvisa:

– Alle de store og gærne planene er jo egentlig blitt realisert.

Da han, rett etter å ha overtatt drifta i et AS sammen med far Arve, utvida bygningsmassen til 800 kvadratmeter på starten av 1970-tallet, var det mange som mente at det var altfor stort på lille Revetal. Men far Arve lot sønnen Sjur kjøre på.

I dag er Re-torvet til sammenlikning på 15.000 kvadratmeter.

«Utvalg som i by’n, service som på landet»

I fire generasjoner – med den femte godt på vei inn i butikken – har det blitt tenkt stort på en liten plass gjennom 110 år. Jubileet skal feires i år, blant annet ved å dele ut 110.00 kroner til gode formål i Re.

Både den første generasjonen kjøpmann og de som har kommet etter, har drivi med smått og stort. Og service har stått i sentrum, hele veien: Gi folk det de vil ha, «utvalg som i by’n, service som på landet».

For å få det til, er det blitt tenkt kreativt, ofte ganger banebrytende nytt, og ikke minst langsiktig.

Re – et godt sted å bo

Revetal kunne blitt en av mange gamle nedlagte butikker i et veikryss, som vi finner i de fleste kriker og kroner av Norges land.

Men nei, dette skulle bli til en bygdeby, med et næringsliv som gjør seg bemerka langt utenfor gamle og nye kommunegrenser, der boligfelt vokser fram, store og små møteplasser etableres, med et rikt kultur-, forenings- og idrettsliv, skoler og barnehager.

Kort sagt: Et godt sted å bo.

Sjefen sjøl holder koken

Sjur er barnebarn av Adolf som starta det hele (som du kan lese mer om i ReAvisa på papir februar 2020), og sønn av Arve som satsa videre. Nå er det Martin, sønn til Sjur, som regjerer.

72-åringen har fortsatt sitt daglige virke i butikken. Her gjør han alt, fra å trille handlevogner, feie, vaske, holde orden og prate med kunder. Sjur har ingen planer om å lene seg tilbake og bli pensjonist.

– Jeg kommer hver morra, og jeg kan gå akkurat når jeg vil. Men jeg blir til hvert fall fire – fem. Jeg er heldig som kan gå til jobben, bare tvers over veien. Og jeg kan drive stort sett med det jeg sjøl vil.

Alt skal være på stell, sånn fra dag til dag

Om det å ha bidratt til så mange arbeidsplasser, etablert et sentrum – en liten bygdeby, og vært kanskje den største enkelt-bidragsyteren til den store stoltheten for Re, sier Sjur:

– Nei, jeg tenker ikke så mye på det, egentlig. Det er vel mer alle andre som tenker sånn. Jeg tenker mer på at ting skal være på stell, sånn fra dag til dag.

– Men hvis du løfter blikket, snart femti år etter du starta i butikken og 110 år etter at din farfar starta Revetal-eventyret?

Flere arbeidsplasser og mer liv i bygda

– Det er klart, dette er et sted som har gitt oss muligheter. Kanskje andre kunne fått til det samme som oss her på Revetal, men nå var det oss da.

– Det har vært ganske enkelt å ta nye grep og utvikle sentrum videre, spesielt med en Re kommune som spilte på lag med oss. Som så at dette ville være til det bedre for alle, med flere arbeidsplasser og mer liv i bygda.

– Vi har hatt noen vyer, og det var å få til et senter som skulle være bra for innlandet. Det må jeg jo si at vi har klart. Nå kommer det til og med mange kunder fra byene!

Ikke mange matbutikker som kan feire 110 år

– Revetal kunne blitt en nedlagt butikk i et veikryss, som så mange andre steder?

– Ja, og du veit at det er ikke mange matbutikker som kan feire 110 år, det er helt klart – og kanskje er vi på vårt beste nå. Og kanskje blir vi enda bedre? Det er hvert fall det vi jobber for. Alltid bli bedre.

For folk som kjenner Revetal slik det er i dag, kan det kanskje virke merkelig – men det er bare noen tiår siden vi drømte om å få store kjeder til Revetal.

Alle bekker små….

– Det var ingen selvfølgelighet – langt ifra! Bare det å få polet til Revetal brukte vi fem år på!

– Det er alle sånne små drøpp, veitu, sier Sjur, som peker på det som har skjedd ellers i Re, med alle byggefeltene som har vokst fram rundt Revetal, og ikke minst leilighetsbygg på Revetal.

Re var mange år kommunen i Vestfold med størst befolkningsvekst. Alt henger sammen med alt, som Sjur sier: «Alle små drøpp». Alle bekker små, blir til en stor å.

Vi må være stolte av Re, og det vi har fått te’!

Meny-butikken har vært i fremste rekke til å sponse idrett og kultur. Det er en viktig del av ei levende bygd.

Det er ikke lenge siden Revetal og Re var en skikkelig underdog. Alt det vi tar som en selvfølge i dag, var bare en drøm for noen tiår siden.

Revetal-grunderen Sjur mener vi fortsatt ikke skal la oss begrense. Være stolte av Re og det vi har fått te’.

