Gran-sjefene på gølvet gjennom generasjoner: – Vi hater vel alle sammen å sitte på kontor!

– Før jul kom det en kar bort til meg, og han ville skryte av butikken og spurte etter sjefen. “Det er meg, det”, svarte Martin som tok i mot skrytet mens han fortsatte å stable klementiner.

Les mer om Revetal-historie i ReAvisa, februar 2020 – last ned gratis!

Og sånt skjer stadig vekk. Senterleder Tom Bøyesen forteller det enkelt og greit:

– Her er sjefen sjøl på jobb, hver eneste dag. Ute blant folk, stabler varer og gjør unna det som trengs. Du veit, det siste stedet jeg leiter etter Sjur og Martin, det er på kontoret.

Kort vei fra bånn til topp

Tre generasjoner Gran jobber side om side. Bestefar Sjur, pappa og onkel Martin, og barnebarna Tobias, Pernille og Frida. Og «halve slekta» ellers, også.

Sjur mener det er bedre læring enn alle slags kurs og studier du kan oppdrive:

– Det å gå sånn og jobbe javnt og trutt, prate sammen og ta alt når det dukker opp, det å kunne spørre og få svar med en gang, og ikke minst diskutere småting hele veien – det er den aller beste opplæringa du kan få, forteller Sjur.

At sjefene er i butikken sammen med ansatte og kunder, gjør at beslutninger blir bedre. Og det kan by på noen overraskelser for kunder som ikke er så kjent som oss helt lokale:

– Det hender de blir litt paffe, når jeg svarer «sjefen, det er meg, det», sier Martin og ler.

Hjelper lite å gjemme seg bort på et kontor

– Du må kjenne dine kunder og dine ansatte, og det gjelder alle bransjer. Hjelper lite å være høy og mørk og gjemme seg bort på et kontor. Bli’kke no’ greie på!

Neste generasjon er godt på vei inn i butikken – den femte generasjonen etter Adolf som starta det hele for 110 år siden. Men de er ikke inne på eiersida enda.

– Aksjer? Nei, de får først lære seg å jobbe!, sier Sjur med et stort smil. – Og du skal ikke ta en jobb, bare fordi du er datter eller sønn av noen – du må like jobben, oppføre deg, og være arbeidsvillig.

– Men jeg ser barnebarna – de var litt forsiktige og sjenert i starten – men nå prater de med kunder og er mye hyggeligere enn jeg noen gang har vært!, sier Sjur og ler.

Mer og mer hyggelig

Han drar ei linje fra første generasjon kjøpmann og til den neste – fem generasjoner med satsing og stor vekst på Revetal. Kurven for «hyggelighet» følger samme linje som veksten ellers.

– Bestefar var en ordentlig tøffing, far nesten like hard. Jeg er vel også det man kan kalle “rett fram”. Martin er nok litt rundere i kantene. Barnebarna er jo superhyggelige.

– Så det går rette veien på flere fronter!

Dette kunne du lese først i ReAvisa, februar 2020 – last ned gratis!