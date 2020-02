Femte generasjon Gran skal ta Revetal videre inn i framtida

– Jobber gjerne med søstra mi, jeg!, sier Tobias om storesøster Pernille. Og løsta er gjensidig. Også Frida synes det er moro å jobbe sammen med «halve slekta».

Frida Gran (19), Pernille Gran (23) og Tobias Gran (21) er tre fra femte generasjon kjøpmannsslekt på Revetal.

Alle tre er tippoldebarn av Adolf Gran som starta Revetal-eventyret for 110 år siden – les mer om første generasjon Gran og Revetal-historien i ReAvisa, februar 2020.

Stiller gjerne opp for familiebedriften

Tobias jobber i butikken hver eneste dag, ved siden av fotballsatsing. Han ble kåret til det aller første Årets idrettsnavn i Re, og har prøvespilt for både Liverpool og Rosenborg, og har spilt i norsk Tippeliga. I dag spiller han for det nye Eik IF Tønsberg.

– Jeg er i butikken hver dag fra sju til tre, og trener fotball etterpå – unntatt torsdag, da jobber jeg kveld og stenger butikken, forteller Tobias til ReAvisa. Sjøl om fotball fortsatt tar mye av tida hans, er butikken det viktigste nå.

– Jeg har alltid masa om å få være med i butikken, helt fra jeg var liten. Før jobba jeg i helger og ferier, men det siste året har jeg jobba fast her og fått kjenne på det på en helt annen måte, forteller Tobias.

Han har blitt mer sikker på at dette er noe for han også – som fire generasjoner før han i strak farsslekt.

Studerer ledelse

Pernille er Tobias’ storesøster. Hun studerer bedriftsledelse i Oslo, og har halvannet år igjen av sin master. Da vil 23-åringen flytte hjem til Re for å jobbe mer i familiebedriften. Nå jobber hun helger og ferier ved siden av studiene.

– Jeg blir vel den første i familien som studerer faget flere generasjoner før meg har utført, sier Pernille og ler. Hun er veldig tent på å føre familiebedriften videre. Den består av både Meny Revetal og Revetal Invest, som står bak størsteparten av Revetal-utbygging og -utvikling.

Mens Pernille heller mot det teoretiske, er Tobias mer praktiker. Men begge liker og fikser begge deler. De utfyller hverandre godt, og det vil være mer enn nok å finne på i familiebedriften framover.

– Vi har jo snakka om det, at hvis vi får mer og mer ansvar så er vi veldig klar for det. Skjer det, så skjer det – og i så fall er det jo veldig bra, sier Pernille. – Og jeg jobber veldig gjerne med storesøstra mi, jeg!, sier Tobias med et stort smil.

Ikke et eneste snev av press fra familien

Frida er datter til Truls Gran, kantor i Re-kirken, og Tonje Teien Gran, og hun er niese av Martin Gran, barnebarn av Sjur, og kusine til Pernille og Tobias. Frida studerer sjukepleie og jobber i butikken ved siden av. Vi møter henne i frukta.

– Jeg er heldig som får denne muligheten, og lærer mye av å jobbe her – men jeg har ikke noen store planer om å bli i denne bransjen, men heller jobbe innen helse, forteller Frida.

Hun og søskenbarna forteller om et sterkt samhold i Gran-slekta, også utenom jobb. Barnebarna har et nært forhold til besteforeldrene Sjur og Thordis.

Og de to i neste generasjonene Gran som har ambisjoner for familie-bedriften, forteller at det ikke er et eneste snev av press. Det er dette de vil.

Må like å jobbe. Mye!

Hele pakka er veldig spennende, mener søsknene. Både butikken og sentrumsutvikling. Den store utfordringen en kanskje krava fra far og farfar, forteller de.

For hvis de først skal inn i familiebedriften, må de gjøre det skikkelig. Det holder ikke å bare være sønn eller datter av den eller den, mener Sjur i prat med ReAvisa. De må være egnet til oppgaven, og like å jobbe. Mye!

– Når jeg sier at jeg jobber fullt i butikken, så mener vel ikke pappa og farfar helt det, sier Tobias og ler. Han er i butikken hver dag, minst åtte timer. – De mener jeg burde hatt noen flere timer enn som så. De fleste andre ville vel regna det som full jobb. Men jeg kombinerer det med fotball, og det tar også en del tid.

“Halve slekta” jobber her

Alle tre søsknene og søskenbarna forteller at det er fint å jobbe sammen med familien. – «Halve slekta» er jo her, og det går veldig bra!, forteller Pernille som skryter av skolen hun går – både i praksis her hjemme, og teoretisk i Oslo.

– Det er som farfar sier, det er veldig god læring i det å jobbe side ved side og få svar på alle spørsmål som dukker opp underveis. Vi føler oss veldig heldig, understreker Pernille.

Tobias har rett og slett forelska seg i butikkjobben: – Noen sier det ensidig, men jeg mener det er veldig variert. Klart, det er de samme måla og akkurat det samme vi må levere hver eneste dag: Kunden er viktigst, og kunden skal være fornøyd.

– Men det er så mange forskjellige måter å komme til målet på. Det er det som er spennende, synes jeg. Og jeg lærer noe nytt hele tida.

På spørsmål om framtida snakker Tobias helt likt som farfar Sjur: – Nei, det er bare å fortsette å levere, ha en bra butikk, og fornøyde kunder. Så enkelt er det, egentlig.

