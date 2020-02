Flere og flere leser mer og mer på nettavisa ReAvisa.no

Kanskje er det du som klikka deg inn akkurat nå, som sørga for sidevisning nummer 200.000?

Det er gøy å nerde med lesertall, og Google analytics serverer sånt på et sølvfat.

199.904 er tallet akkurat nå!

Når Re-daktøren starter å skrive på denne saken onsdag ettermiddag 12. februar, er det 199.904 sidevisninger på ReAvisa.no sålangt i år.

Er jeg veldig kjapp, rekker jeg å publisere saken før sidevisning nummer 200.000.

Kanskje er det deg?

Øker i alle former

Fakta er at 200.000 sidevisninger kommer tidligere på året i år, enn i fjor.

Ser vi litt lenger tilbake i tid, er det en firedobling så langt i år, sammenlikna med for fem år siden.

Sammenlikner vi med i fjor, er det tjue prosent flere lesere så langt i år. Og de to siste ukene har vi hatt over 8.000 lesere i uka.

Papir- og nettavis i skjønn forening

At det vi kludrer ned blir lest, at det vi knipser og filmer blir sett og satt pris på – det er jo moro. Det er store tall for ei lita avis.

Også er det jo fint at papiravisa lever i beste velgående, fortsatt. For det gjør den, hør bare her:

En av de mest sette sidene totalt sett i løpet av de fem siste åra, er faktisk sida der du kan laste ned papiravisa på nettavisa.

PS: Innen vi rakk å trykke på publiseringsknappen, ramla antall sidevisninger opp i 202.000…

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant. Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.