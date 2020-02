Re-løpet blir til Re-joggen – nok en gang

Snøen mangler, men det gir jo perfekte løpemuligheter! Derfor blir nok en gang Re-løpet erstatta av Re-joggen i så å si identiske løyper.

Arrangørene måtte bare innse at snøvinteren lar vente på seg, nok en vinter. Tidligere denne uka ble rennet avlyst, etter først å ha blitt flytta fra januar til februar.

– Trist at dette flotte rennet blir avlyst – nok en gang, skriver Arne Nåtedal på Re-joggen Facebook-side og delte til Re-løpets Facebook-side:

Gjentar joggeturen for tre år siden

– Re-løpet har en løypetrase og atmosfære som få andre renn kan skilte med! Kudos til ildsjelene i Ramnes IF og Ramnes løypelag!

– Men når vinteren er som den er gir det ihvertfall gode muligheter for løping i skauen!, sier en løsningsorientert løpegeneral.

Det er ikke første gang Re-løpet avlyses, og det er ikke første gang alternativet er å jogge Re-løypa: Arne vil gjøre som det ble gjort tilbake i 2017.

I 2019 ble også Re-løpet avlyst, men da var det den kjedelige mellomtingen: Ikke nok snø til å arrangere renn, men fortsatt for mye snø og is til å løpe.

Tidlig på’n på søndagsmorran

I år er det hvert fall joggemuligheter, i det minste:

– Løpegruppa Re-joggen gjennomfører søndag 16. februar Re-løpstraseen uten ski på beina. Heng deg på og få en flott langtur i det samme fine terrenget!

Du skal stå tidlig opp på søndags morgen for å være med fra starten av løypa fra Ramnes skole: Klokka 07.00 løper Re-joggen fra skolen og over Ramnes-jordene.

Så å si samme trase

– Vi løper i størst mulig grad samme trase som rennet – selvfølgelig med nødvendige justeringer der denne går over innmark.

Hele traseen er i overkant av 37 kilometer, og forventa løpstid er cirka 4:15, informerer Arne til ReAvisa.

– Det er gode muligheter til å henge seg på og eventuelt stå av underveis, for eksempel sør eller vest for Langevann, på Skjeggerød, Hjerpetjønn, Gislerød/Nyhus eller for eksempel droppe Gravdalrunden på returen.

Vi må to år tilbake i tid for å mimre tilbake til forrige skikkelige snøvinter med Re-løpet.