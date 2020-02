Rockstream rocker videre denne sommeren – headlinere for alle tre festivaldagene er nå klare

16 – 18. juli 2020 braker det nok en gang løs med årets feteste happening i Re kommune …nei, mener Tønsberg kommune, skriver Rockstream på sitt Facebook-event:

Les oppsummeringen av fjorårets festival: Rock on, Rockstream!

– Vi er stolte av å kunne presentere headlinerne til årets festival, forteller Rockstream-gjengen til ReAvisa:

Blood Command er det største navnet som er booka til årets Rockstream-festival. Dangerface og Gothminister topper også 2020-plakaten.

Tre sterke headlinere

– Dangerface fra Stavanger topper plakaten på torsdag. De er et energisk hardcore punkband som både får fram rockefot og allsang-genet i oss.

– Blood Command er fredagens høydepunkt. De er et rockeband fra Bergen, som blant annet har blitt nominert til spellemansprisen for årets rockealbum, og har turnert med Biffy Clyro og spilt på store festivaler som Roskilde, Øyafestivalen og Slottsfjellfestivalen. De har med andre ord en imponerende CV.

– På lørdag blir hele festivalen avslutta med selveste Gothminister. De er et gothic-industriell metal band fra Oslo, som har turnert i over 40 land, og spilt på hovedscenen på store festivaler som M’era Luna Festival i Tyskland og Tons of Rock.

– De er kjent for å være et vanvittig bra liveband, så det ligger an til å bli en kanonbra avslutning på årets festival, forteller Rockstream-gjengen i prat med ReAvisa.

Mye det samme, noe nytt

Det blir selvsagt en del lokale innslag også, fra både Re og Vestfold. Garantert noe for enhver smak, lover Rockstream-gjengen.

Det vil bli litt større camp i år, med mer plass til bobiler og campingvogner, samt et litt bedre tilbud til campingfolket.

– Ellers vil vi fortsatt ha shuttlebuss tur/retur Revetal og nattbuss til Tønsberg.

– Som vanlig garanterer vi god musikk du kanskje ikke har hørt før – og topp stemning!

Festivalen arrangeres på Bekkefare langs Kileveien i Ramnes, to kilometer vest for Revetal, fra torsdag 16. juli til og med lørdag 18. juli 2020.

