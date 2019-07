Rock on, Rockstream!

Folk kosa seg gløgg. Og Rockstream-gjengen er allerede i gang med å planlegge neste år.

Det er blitt arrangert festival på Bekkefare i årevis. Først som Bekkefare musikkfestival, før Rockstream-gjengen tok over i fjor.

De fikk en trå start, med få besøkende.

Flere i år, men langt ifra fullt

Det har aldri mangla på god musikk eller pågangsmot, verken i fjor eller i år. De frivillige er drilla på sine oppgaver. Festivalgjengerne har likevel ikke tatt turen i hopetall – ei heller i år.

Men besøkstallet har tatt seg opp:

– Cirka 250 torsdag, 450 fredag, og 350 lørdag, summerer Svein Flåteteigen opp publikumstallet.

Svein huser festivalen på egen gård, og er med på å booke band, som en av ti rockstreamere i den harde kjerne. Mange, mange flere hjelper til som frivillige i dagene før, under og etter festivalen.

Publikumstallet er større enn i fjor, men det er fortsatt plass til mange, mange flere.

«Festivalskam»?

Hvorfor ikke flere kommer, er mange opptatt av. Alle ReAvisa prata med på festivalen var over seg av begeistring:

Flere fantastiske artister fra inn- og utland – mye du ikke har hørt før, men gjerne hører igjen -, god mat og drikke til en fornuftig penge, og ikkeno’ kø. Alt var på stell med logistikken, alt fra inngang, kiosk, bar til toalett. Det samme var shuttlebuss til og fra Revetal.

Hvorfor kommer det ikke flere? En liten scroll i på Facebook-veggen syder av skryt og bekrefter inntrykket:

Oppgittheten er stor over at ikke flere kjenner sin besøkelsestid. For dette er en festival vi kan være stolte av!

I disse tider er det mye diskusjon rundt begrepet «skam». «Flyskam» og «bilskam». Nå introduseres et nytt begrep: «Festivalskam»:

En skriver: – Jeg skammer meg nesten for at jeg ikke har vært før. Håper flere kjente fjes finner veien neste år – fantastisk festival!

Nye band på spillelistene

Festivalarrangørene har spytta inn feriepengene i en felles pott for å realisere årets festival, etter et ganske solid underskudd i fjor.

Mange av artistene spiller gratis, som takk for at noen gir dem en scene å vise seg fram på.

At det spirer og gror med mange band som er mer enn gode nok, men mangler arenaer for å vise seg fram, er helt tydelig. At det trengs en slik festival er tydelig.

For i løpet av tre dager med nærmere femti band var det flere som ble lagt til på spillelister underveis i festivalen. ReAvisas utskremte gjorde det sjæl:

The Crooked fra Canada, for eksempel. Eller Føss fra Sarpsborg. Og Torgeir Waldemar skuffer aldri. The Carburetors rocka fletta av hele festivalen.

Lidenskapelig opptatt av musikk

Folka bak festivalen er lidenskapelig opptatt av musikk, og det gjenspeiler alt som skjer. De musikalske bånda knyttes både lokalt og internasjonalt.

Musikkverden blir mindre og mindre: Her har artister og arrangører finni hverandre blant annet på Spotify. På den måten hanka festivalen artister fra både Canada, Nederland og Island. Både etablerte band og de som vaker på vei opp.

Samtidig som festivalen gir scenetid til lokale ungdomsband, som får spille på sin aller første festival. Bra!

– Det blir festival neste år også!

Rockstream-gjengen jubler til lokalavisa – som er en stolt sponsor til festivalen – dagen derpå:

– Strålende fornøyd med årets festival! Det blir festival også neste år, og vi er allerede i gang med neste års planlegging, forteller Svein til ReAvisa.

Det er noe bra på gang. Noe skikkelig bra.

Vanligvis har reinger vært flinke til å støtte opp om det som skjer i bygda. Kanskje nyter Rockstream-gjengen også godt av det, etter hvert?

Det hadde de hvert fall fortjent!

