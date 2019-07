Gamle, brummende Forder fra hele Skandinavia

Sist lørdag brumma det godt på Bakke mølle: «Early Ford V8»-biler fra hele Skandinavia var samla for veteranbiltreff.

Lørdag 6. juli var det folksomt på og rundt Bakke mølle. Med tilskuere var det over hundre personer på mølla denne lørdagen.

Hele 45 gamle Forder med V8-motorer var med på treffet.

Early Ford V8-biler

For dette var et skandinavisk veteranbiltreff for ”Early Ford V8-biler”. I tillegg til danske og svenske deltakere, var det også noen canadiske gjester med lånt bil. Etter en bedre frokost hadde veteranbilene kjørt en lengre tur om Sande til Re.

Her fikk de servert cowboy mat, ble vist rundt på mølla av Øivind Skjeggerød, gikk natursti, hadde konkurranser, smiing og stempeknusing – dette ble gjort med Cevrolet-stempler, ikke Ford-deler – selvfølgelig.

Ved mølleveggen ble dagens lunsj tilberedt: Stekte poteter, pølser, bønner og stekt løk og med kaffe og sveler til slutt. De besøkende fikk se maling av korn og saging av tømmer, og noen fikk også en pose nymalt mel med seg hjem.

Planlagt treffet i litt over ett år

For natta var alle innkvartert på Det Sjømilitære Samfunn i Horten, der det også var premieutdeling under middagen. Der ble fineste originalbil, fineste ombygde bil, og beste antrekk premiert.

På Bakke mølle gikk arrangementskomiteen rundt med blokk og blyant og noterte. Komiteen besto Harald Gjersøe, Jan Arne Hvidsten, Hans Anders Ryk og Rune Langseth som lokale medlemmer.

De har i litt over ett år planlagt treffet, som ble svært så vellykket.