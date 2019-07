«4 strenger» er klare for sin aller første festival

Det starta med valgfag sal og scene på ungdomsskolen, og nå skal “4 strenger” spille på Rockstream-festivalen.

Festivalen kom som et friskt pust i en amputert festivalsommer i fjor – Re gikk fra flere festivaler til bare en eneste, og det var nykommeren Rockstream.

I år krutter rockstreamerne på videre, med snaut femti band på tre scener over tre dager fra torsdag 4. juli til lørdag 6. juli 2019.

Øver så å si hver kveld denne uka

Her vil du finne alt fra rutinerte og etablerte artister, til de som spiller på sin aller første festival.

Som «4 strenger» med 16- og 17-åringer fra Re: Bjørnar Gudbjørsrud (16), Ole Erik Holtung (17), Suzanne Jacobsen (17) og Frikk Ormestad Larsen (17).

Tidligere i sommer var lokalavisa med på øving på Kulturhuset Elverhøy. Ungdommene rigger opp instrumenter og trakter kaffe, og som alltid er de litt uenig om hvor mange skjeer de skal ha i.

De fire kjenner hverandre godt nå.

– Det starta med at vi spilte sammen på Revetal ungdomsskole, når vi hadde valgfag sal og scene. Læreren vår, Rikka Rivrud, var veldig ivrig på å få oss til å starte et band, forteller Ole Erik.

Det var han som fikk samla hele gjengen som nå utgjør “4 strenger”. – Nå har vi spilt sammen siden høstferien i fjor, og øver hver mandag på Elverhøy.

– Siste uka før konsert øver vi ofte tre – fire kvelder for å spikre låtene akkurat sånn som vi vil ha de.

Hvorfor «4 strenger»?

– Det gøyeste er å ha et mål å jobbe mot: Spillejobber, forteller gjengen. Og spesielt moro er det nå som de skal spille på sin aller første festival.

Og musikken?

– Vi spiller det vi føler for: Det går i bluescountry, country, hardrock og egentlig litt forskjellig. Vi spiller mest coverlåter, men vi har også skrivi en låt sjøl, «Tønsberg by». Den skal vi skal spille på Rockstream.

Bjørnar spiller akustisk gitar, Ole Erik spiller el-gitar, munnspill, også synger han sammen med Suzanne, som også spiller bass. Frikk spiller trommer.

– Han er den beste trommisen vi kjenner, sier Bjørnar. Han kan sitte å høre på en sang i tre minutter og så spiller han den rett etterpå.

Og bandnavnet? Det måtte bare finnes på noe:

– Vi har diskutert bandnavn fram og tilbake, og måtte finne på et til festivalen, forteller Suzanne. – Det endte med “4 strenger” fordi vi er tre som spiller strenginstrumenter, og fjerdemann på trommer er veldig lang og ser ut som en streng. ​

Skal spille på hovedscenen

– Det hadde vært gøy å lage flere egne låter, men vi tar det litt som det kommer og skriver når noe dukker opp, forteller de, før de kjører gjennom noen låter som skal spilles på sommerens Rockstream-festival.

Tidligere har de hatt spillejobber både på Elverhøy og på Vonheim. – Vi gleder oss til å spille, men vi er veldig spent på hvor mange som kommer.

– Vi skal jo spille ganske tidlig på dagen, siden vi åpner hele greia, sier Suzanne. «4 strenger» skal ifølge programmet på festivalens nettsider spille på hovedscenen klokka 16.45 torsdag 4. juli.

Suzanne og gutta håper mange tar turen helt fra dørene åpner på torsdag. For “4 strenger” er ivrig på å vise seg fram – og bandet tar gjerne flere spillejobber framover.

Nesten femti konserter

– Målet er å vise fram variert og bra musikk med høy kvalitet – musikk og artister du kanskje ikke visste at du likte, sier Svein Fåteteigen (37) om festivalen på sin egen gård, som han booker band til.

Han er en av et titalls rockstreamere som jobber hardt for å få til festival.

Det spilles rundt femten konserter hver dag, fordelt på tre scener: En hovedscene, en litt mindre scene og en låvescene.

På hovedscenen spiller headlinere som Torgeir Waldemar, The Carburetors og Few Dollars More, og på låvescenen blir det presentert kunstnerisk musikk.

På festivalområdet finner du også barer, serveringstelt, stander og campingområde. – Vi har små forhold her, så plutselig sitter du og snakker med headlineren som akkurat spilte på scenen. Det skal være lett å bli kjent med folk her.

Sjekk ut Rockstream på Spotify

– I år er det mange spennende artister, mange “up and coming.” Når vi booker artister ønsker vi at cirka halvparten av artistene er fra Vestfold, så det blir mest mulig lokalt.

– Vi har også band som kommer langveisfra. Ikke bare fra andre steder i Norge, men også fra utlandet. For eksempel The Crooked fra Canada og to band fra Nederland: Meadowlake og Woe Blind Birds. Det kommer også en artist fra Island, Ragnar Zolberg.

Svein minner også om at festivalen har en egen spilleliste på Spotify, der du kan sjekke ut artister og låter som kommer til å prege årets festival.

Saken er skrevet av Lovis Eggum Wallberg og Lykke Amelie Amundsen i arbeidsuka.

