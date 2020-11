Barnehagebarn lager hjertelig julepynt i bygdeby’n vår

Barnehagebarn fra hele Re pynter til jul på Revetal. 5-åringene Eva og Isabelle har laga et flott hjerte med enda flere hjerter inni. – Det er fordi vi er så veldig glade i familiene våres, det.

Et titalls barnehager i Re har stått for den flotte julepynten, som Revetal barnehage har fått ansvaret for å pynte med. De var i full sving i dag, tirsdag 24. november.

Du ser de kreative og fargerike hjertene rundt omkring mellom kommunehuset og Re-torvet.

En by – og en bygdeby

– Vi er en del av en ny, stor kommune, og der det er flere sentrum – en by der, og en bygdeby her – og det er jo viktig at det blir pynta også her i bygdeby’n vår, sier Melissa Seierstad, styrer i Revetal barnehage.

Nye Tønsberg kommune har sitt «Barn i byen»-prosjekt. – Dette er vel mer «gøy på landet»-prosjekt, sier noen forbipasserende og ler. Og de skryter av de flotte dekorasjonene som er på vei opp.

Revetal barnehage har laga pynt, og fått enda mer julepynt laga av barn i Skjeggestadåsen barnehage, Solerød barnehage, Vivestad barnehage, Brår barnehage, Brekkeåsen barnehage, Ole Brumm familiebarnehage, Linnestad barnehage og Ramnes private barnehage.

Revetal barnehage-barna tok i år ansvaret for å henge opp julepynten.

– Vi var forsiktige!

Eva (5) og Isabelle (5) har laga og henger opp et flott hjerte med enda flere hjerter inni.

Det er laga av stoffbiter og glasskår, men de kutta seg ikke da de lagde det – ikke ett eneste plaster måtte til. – Vi var forsiktige.

– Vi har laga så mange hjerter fordi vi er glade i familiene våres, forteller jentene. – Mamma og pappa. Også søskena våres.

– Jeg har TO! søstre og hun har en BROR! faktisk, forteller Eva.

Tønsberg kommunes prosjekt «Barn i byen» (ekstern lenke) sørger blant annet for at rådhuset i Tønsberg blir pynta.

Her i Re blir juletradisjonen med et julepynta Revetal videreført av barnehagene i bygda.

