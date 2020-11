Frisk start på advent: – Kan fort bli en tradisjon!

– Vi feirer like gjerne natt til første søndag i advent her, forteller denne lille gjengen som sov under åpen himmel i natt.

Det er venneparene Anita og Lasse Nilsen og Sylvia og Fredrik Lie som fikk ideen om en frisk start på adventstida.

De flotte nymerka turløypene av året opp til Kilebrattås, vest for Revetal og med utsikt over store deler av bygda vår, egner seg godt til tur i skog og mark, og er blitt brukt mye sist korona-sommer.

Sov under åpen himmel

Turstiene og turmålet egner seg også på vinterstid, det har Fredrik og gjengen bevist. Året rundt, døgnet rundt.

– Det er egentlig et nytt påfunn, forteller han til ReAvisa. Men det kan fort bli en tradisjon. Turfølget rapporterer om god varme nedi soveposene, tross hvert fall en fire – fem kuldegrader i natt.

Etter ei natt under åpen himmel, er det egentlig bare en nedtur å rapportere om søndag morgen:

– Synd med tåka, da, sier turfølget som hadde håpa på å få se en magisk soloppgang over Re.

– Det var koselig!

Innlegget til Fredrik ble først snappa opp av lokalavisa på Facebook-gruppa Turstier ved Kilebrattås. Her kommenterer en ivrig jogger: – Håper dere får en magisk natt. Dere får antagelig besøk av Re-joggen i halv ni-tida.

– Vi har ikke flagg, men vi kan jo heie!, svarer Fredrik.

– Blir dette en tradisjon?

– Hvem veit? Det var koselig, og det snakkes om i romjula neste gang.

