Store protesterer mot nedleggelse av linjer – men på Re VGS rapporterer rektor om null dramatikk

Fylkesrådmann foreslår å legge ned flere linjer ved videregående skoler i det nye storfylket, men på Re VGS står bare ei linje på kuttlista, og det er forsåvidt greit, mener Re-rektoren.

Totalt står 18 linjer på kuttlista til den nye Vestfold og Telemark fylkeskommune, der tilbudet skal fjernes helt eller reduseres betraktelig.

Det har skapt rabalder i flere lokalsamfunn, spesielt musikk, dans og drama-linja i Sandefjord og media og kommunikasjon i Horten.

Men her i Re er det ganske så stille?

Få søkere – mot normalt på Re VGS

For Re VGS sin del, står det en eneste linje på kuttlista, og det er treteknikk VG2.

– Treteknikk er et tilbud som Re VGS har hatt, og som vi forsåvidt har enda, forteller Re VGS-rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth til ReAvisa.

Men det er heller labert med søkere til linja, mot normalt på Re VGS:

– Inneværende år var det så få søkere at vi i enighet med skoleeier og Thor Heyerdahl VGS, som også har tilbudet, at de videreførte det i Vestfold.

– Dette for å kunne ha en grei klassestørrelse på dette tilbudet, som gir en OK økonomi i det. I tillegg har de svært god kompetanse på dette.

– Dermed er det de som ivaretar dette tilbudet på en god måte.

Svært kostbart

Re-rektoren forteller at det har vært i snitt fire søkere per år de siste sju – åtte åra på Re VGS. Derfor er det stor forståelse for at dette tilbudet er foreslått nedlagt.

– Med full klasse hadde dette tilbudet vært fint å videreføre på Re VGS, men med så få søkere over tid så blir det et svært kostbart tilbud å ha.

– Derfor tenker vi at dette tilbudet ivaretar Thor Heyerdahl VGS, som har en tilnærma full klasse i år, sier Re VGS-rektoren.

– Så får vi på Re hjelpe til via VG1 bygg og anlegg her å rekruttere elever til Thor Heyerdahl VGS og tilbudet der.

