Vinterferie: Lego, hobbyverksted, film og figurverksted

Det skjer noe hver dag fra tirsdag til og med lørdag på biblioteket vårt, i vinterferien som er rett rundt hjørnet.

Dette er vinterferie-planen på Revetal bibliotek, får ReAvisa opplyst:

Tirsdag 18. og onsdag 19. februar inviterer vi til Lego-dager (ikke Lego-lørdag denne gang). Vi holder blackboxen åpen og setter fram alt vi har av Lego mellom klokka 12.00 og 15.00.

(ikke Lego-lørdag denne gang). Vi holder blackboxen åpen og setter fram alt vi har av Lego mellom klokka 12.00 og 15.00. Torsdag 20. februar er det hobbyverksted fra klokka 12.00 til 15.00. Da kan store og små perle, lage armbånd og tegne sine egne bokmerker.

Da kan store og små perle, lage armbånd og tegne sine egne bokmerker. Fredag 21. februar klokka 12.00 viser vi filmen «Dyrene i Hakkebakkeskogen».

viser vi filmen «Dyrene i Hakkebakkeskogen». Lørdag 22. februar fra klokka 11.30 til 13.30 blir det figurverksted. Sammen med figurmaker Inger skal vi lage figurer av forskjellige materialer og med forskjellige metoder og la dem få liv! Workshopen er åpen for alle, både barn, ungdom og voksne. Barn under 6 år må ha med seg en voksen.

Alt som skjer av aktiviteter i vinterferien er gratis og åpent for alle. Her trenger man ikke melde seg på (med mindre man kommer en gruppe fra SFO eller barnehage). Små barn må komme i følge med voksne.

Kokosbanas på biblioteket

– Vi har også et arrangement for barnefamilier i mars. Da kommer sjølvaste Rolf Magne G. Andersen, forfatteren av Kokosbananas, for å ha lesestund. Dette skjer lørdag 22. mars fra klokka 11.30 til 12.00.

– Kokosbananas er en helsprø liten oppfinner. I oppfinnerskuret sitt lager Kokosbananas de villeste oppfinnelser, noe som alltid får ham opp i komiske situasjoner, forteller bibliotekar Hege-Kristin Beck.

Forfatteren leser høyt og får hjelp fra barna til å lage lydeffekter. Passer fra 3 år. Gratisbilletter hentes på biblioteket fra og med 1. mars.

Morsmålsdag med fribyforfatter

– Det skjer masse spennende for voksne på biblioteket denne våren også, minner Hege-Kristin om videre: «Morsmålsdagen med fribyforfatter Hussein Al-Dahir» er torsdag 27. februar klokka 18.09 til 20.00.

I samarbeid med Internasjonal møteplass Re Røde Kors ønsker vi velkommen til et spennende forfattermøte for å markere Morsmålsdagen 2025. Færder kommunes fribyforfatter Hussein Al-Dahir vil lese tekster på norsk, engelsk og arabisk og snakke om sin bakgrunn som syrisk poet, skribent og journalist.

I samtale med bibliotekar Ina Synøve Borsheim. Enkel servering fra Wilmas Kafé. Gratis, ingen påmelding.

Film-klassikere på biblioteket

Det blir «Fredagsmatiné for voksne» fredag 28. februar og 4. april, begge ganger fra klokka 12.00: – Velkommen til filmvisning for voksne.

– Vi serverer popkorn og en god filmklassiker. Ta med deg med noen eller kom alene, og forsvinn inn i filmens verden i noen timer.

– 28. februar viser vi filmen «Some like it hot» fra 1959. 4. april viser vi filmen «Når du minst venter det» fra 2003.

Hage-ekspert deler sine beste råd

Torsdag 13. mars kommer hage-ekspert Ingunn Anvik fra «Ingunns hage». Hun sprer inspirasjon og kommer med praktiske råd. Her får du tips om alt fra små til store endringer for et estetisk, sanselig og praktisk hagerom.

Det vil være mulig å kjøpe Ingunns bøker etter foredraget. Gratis, ingen påmelding.

«Ingunns hageglede» skjer torsdag 13. mars fra klokka 18.00 til 19.00.

Utvandringshistorier – fra Re til USA

«Utvandringen fra Re – et lokalhistorisk foredrag» finner sted 3. april fra klokka 18.00 til 19.30: – 2025 er jubileumsår for den første utvandringen fra Norge til USA.

– Odd Roar Sulutvedt og Lars Jørgen Ormestad gir oss en kort gjennomgang av emigrasjonshistorie og ser på lokale eksempler fra Våle og Ramnes.

Også dette er gratis, ingen påmelding.

Inspirasjon til kortreiste turopplevelser

«Turer i Vestfold – foredrag med Erlend Larsen» finner sted 24. april fra klokka 18.00 til 19.00: Vestfold har flotte turmuligheter i skogen, langs kysten og oppe i heiene. Denne kvelden vil Erlend Larsen inspirere oss til å ta turen ut i Vestfolds vakre natur.

Det vil bli mulighet for å kjøpe Erlends bøker etter foredraget. Også dette er gratis, ingen påmelding.

Ellers er det mange faste aktiviteter å velge mellom for alle våre besøkende, blant annet Tur og Litteratur, Slekt og Data, IT-hjelp, babysang, småbarnssang, leksehjelp og minikurs i bibliotekets digitale tilbud.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.