Leserinnlegg: Tønsberg avvikler Re bit for bit

Re sin særegne profil som en vekstkommune på landet skulle videreutvikles. Vi måtte bare legge ned Re og gå inn i Tønsberg.

Det var ikke måte på løfter den gangen Tønsberg-ordføreren var på frierferd og gjorde seg lekker for Re. Det meste skulle bestå eller styrkes, den nye kommunen skulle «hente det beste» fra de to gamle kommunene.

På tross av alle løfter – ikke minst om en gylden økonomisk framtid – var det jo noen av oss som ante hva som ville komme, og som advarte. Ikke minst ReAvisa.

«Problemet» er alltid folket – innbyggerne

Det er alltid sånn ved sammenslåinger at den sterkeste parten legger premissene. «Problemet» er alltid folket – innbyggerne. I vårt tilfelle hadde et klart flertall i Re sagt nei til sammenslåing ‘i ei folkeavstemming i 2015.

Kommunestyret fattet vedtak om at de aksepterte resultatet 2 måneder seinere, og at noen videre sammenslåingsprosess dermed var uaktuelt. Men frykten var der.

Re som kommune og geografisk enhet var til da en suksess, som på få år hadde bygd seg opp en sterk felles identitet, der folk var stolte av å være «reinger».

Respekten for folkeavstemninga fordufta fort

Etter at Høyre-statsråd Jan Tore Sanner hadde forklart våre ledende politikere i SP, Høyre, FrP og AP at de ikke kunne overlate slike alvorlige avgjørelser til vanlige folk, men sette seg i «lederstolen», ble vedtaket fra 2015 omgjort på rekordtid, og kort tid etter var sammenslåingsprosessen i gang igjen og snart Re historie.

Riktignok fikk den nye kommunen nytt kommuneflagg – blått sjølsagt – men ellers var det stort sett Tønsberg over hele fjøla.

Og mer har det blitt, etter hvert som mer og mer av gamle Re er nedlagt, flytta eller bare avvikla.

Det aller meste har forsvinni på fem år

Eksemplene er mange: Re helsehus var en stolthet i bygda, bygget for framtidas «eldrebølge» av reinger. Nå er det et hvilket som helst sjukehjem i Tønsberg. Sjukehjemsdekninga er godt og vel halvert fra Re til ståa i nye Tønsberg.

Fon barnehage trues med nedleggelse. Flertallet signaliserer nedleggelse allerede til sommeren. Hvilke andre skoler og barnehager havner på Tønsbergs kuttliste etter hvert? Solerød har vært sterkt inne i bildet.

NAV Re ble lagt ned. Servicekontoret på Revetal ble først redusert, så nedlagt helt. På tross av løfter om det motsatte. Nå skal visstnok hele bygget tømmes for kommunale funksjoner? Alt skal til Tønsberg?

Kommunale møter skal sentraliseres, lokalkunnskapen kommer til å visne bort. Hva kommer til å skje med biblioteket? Blir det noen gang noe av det lovte og planlagte ungdomshuset?

Kan vi se langt etter et seremonirom for ikke-kristelige seremonier i bygda? Og hvor ble det av Re middelalderdager?

Mye bra i Re – men vi trenger en nær kommune

Så er ikke alt bare elendighet. Noen tekniske tjenester er blitt bedre. Vi har (omsider) fått gjennom Revetalhagen m.m. Poenget er at Re var en stolthet. Nå er det et godt handelssenter, men lite annet.

Sjølsagt er det fremdeles mye god frivillighet og et aktivt organisasjonsliv, som det også var før kommunesammenslåinga, men også det trenger en nær kommune å forholde seg til.

Så pekes det sjølsagt på den vanskelige kommuneøkonomien. Til det er det to-tre ting å si; Er det sikkert at Tønsberg-politikere er nøye med hva pengene egentlig prioriteres til?

Båtrace i Tønsberg sentrum og andre promoteringsideer for det festglade sentrum inngir ikke stor tillit?

Alt som ikke ble noe av, likevel

Å ha lokale politikere som veit hvor skoen trykker, og som kan mobilisere lokalt for gode ideer og samarbeid er uvurderlig for enhver kommune. Nå er det laaaangt til Tønsberg.

«Våre» politikere ser ut til å ha blitt kapsla inn på bykommunens premisser. Det er få spor av Re-entusiasme blant våre folkevalgte. Vi hadde faktisk eiendomsskatt i Re, helt til vi ble Tønsberg.

Det finansierte vår (da) nye ungdomsskole. Det kunne ha sikra Fon barnehage, trygga tilbudene i Undrumsdal, kanskje til og med gitt oss en ny ungdomsklubb? Hvis

vi hadde fortsatt som egen kommune.

Re må motstå sentraliseringskreftene

Høyre, AP, FrP og SP har mye å svare for, i sin udemokratiske sammenslåingsiver. Det er dessverre for seint å snu, men det begynner å nærme seg at vi som har hjerte for Re må samles igjen for å motstå sentraliseringskreftene i Tønsberg.

De som sørger for at Re smuldrer opp, bit for bit. Re trenger å styrkes, ikke svekkes, skal vi ha noen posisjon framover, og ikke bare bli en ikke-kommunal utkant i bykommunen Tønsberg.

Kanskje ei egen ikke-partipolitisk Re-liste ved kommunevalget 2027 er det som skal til?

Heming Olaussen, tidligere kommunestyremedlem for Re og Tønsberg SV.

