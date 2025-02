Karoline reagerer sterkt på at alle møter flyttes til by’n: – Redd for hva det betyr for Re

Enda ett eksempel på at det er lenger til Re, enn det er fra Re, mener Karoline Lie (SP).

I den politiske plattformen ble det klart at politiske møter fortsatt skulle holdes i både Re og Tønsberg etter sammenslåinga. Nå er det klart at det ikke vil skje videre i framtida.

– Dette er jo et brudd på avtalen i sammenslåinga, og det er noe vi reagerer sterkt på, at kommunedirektøren nå bare gjennomfører uten videre sak.

En rein administrativ avgjørelse

Det sier Karoline Lie (SP) om at alle utvalgsmøter skal legges til rådhuset i Tønsberg. Kommunedirektøren orienterte om dette i denne ukas formannskapsmøte, mandag 10. februar 2025.

Til ReAvisa bekrefter kommunaldirektør Mette Vikan Andersen: – Det stemmer. Det er et ønske fra administrasjonen for å sikre en mer effektiv drift logistikkmessig.

Kommunedirektøren forteller at det er en rein administrativ avgjørelse, som ikke skal opp til politisk behandling.

Karoline gikk kommunen på langs

Karoline Lie (SP) mener dette er nok et eksempel på at det er lenger til Re, enn fra Re. – Jeg starta min valgkamp med å gå kommunen på langs, 35 kilometer, for å symbolisere dette med viktigheten av å se hele kommunen.

– Veldig mye av de sakene som behandles omhandler sentrumskjernen, noe som er naturlig da det er en vesentlig del av befolkninga bor her.

– Men Senterpartiet tror på at tilknytning og kjennskap til områdene og befolkning er viktig i beslutninger av lokale saker.

Viktig å se hele kommunen

– Symbolikken ved å skulle reise ut av sentrumskjernen ved annenhvert møte tror jeg er veldig viktig, sier Karoline til ReAvisa.

– Argumentene med at møtene skal arrangeres der de ansatte har kontorplass og tingene sine belyser i mine øyne bare hvorfor det er viktig at vi reiser til Revetal ved javne mellomrom.

– Befolkninga skal ha nærhet til beslutningstakende nivåer, mener jeg, og vi som folkevalgte må ut i kommunen for å se hele kommunen, ikke bare sentrumskjernen.

– Veldig uheldig

– Jeg tror reinger nå vil føle på en ennå større avstand til avgjørelser som tas, og det er veldig uheldig. Dette er jo mye av grunnen til at det ble enighet om dette ved sammenslåing.

– Fellesemnda var veldig klar på at vi skulle ha et åpent kommunehus på Revetal, med politiske møter. Jeg er redd for hva dette betyr for Re.

– Jeg blir bare enda mer bekymra for at engasjementet for lokalsamfunnet dør ut, sier Senterparti-representanten i prat med ReAvisa.

Få tilhørere med låst dør

Et annet argument som kommunedirektøren løfter, er antall besøkende til møtene på Revetal, målt over tid: – Møtene streames og de fleste som er interessert følger nok med der, mener hun.

– Det er kanskje ikke så rart at det er heller få tilhørere? Siste møte, der Fon barnehage var tema, opplevde de som møtte opp i stort antall at de ikke fikk komme inn. Heller ikke ReAvisa, som presse, kom seg inn, på grunn av låst dør.

– Døra ved Restauraten skal være åpen, svarer kommunedirektøren, – skal sjekke opp her om det har vært noe spesielt på siste møte.

– Oppfatta at vi ikke var ønska

Demonstrantene som møtte opp på Revetal i forkant av utvalgsmøtet forrige uke fortalte til ReAvisa at de ikke fikk slippe inn. – Vi ville så absolutt inn og følge møtet fysisk, men fikk beskjed om at det ble streama og heller kunne følge med der.

Det forteller Isabell Hermansen Fon, FAU-leder i Fon barnehage. Hun husker ikke helt eksakt hvem som sa det, eller hvordan det ble sagt. Oppfatningen var uansett at de ikke var ønska på sidelinja.

Det viste seg at var en misforståelse, der beskjeden var at det ikke var sitteplass til alle. – Fryktelig synd, sier FAU-lederen om misforståelsen.

Også lokalavisa møtte ei låst dør

Da misforståelsen ble nøsta opp i, var demonstrantene fordufta for å følge møtet på stream, men heller ikke lokalavisa kom seg inn – som ved flere møter tidligere. Døra var låst.

Dessuten, reagerte demonstrantene på, det var ingen merking til den inngangen man skulle bruke – ikke hovedinngangen, men døra ved inngangen til Restauraten.

– Det er ikke akkurat lagt til rette for tilhørere, tvert i mot. Hadde vi kommet inn i 40 – 50-talls, ville det ødelagt besøkstallet og den dårlige statistikken deres.

Mister mye av stor verdi

For Karoline Lie handler det om mer enn om folk besøker møtene eller ikke. Sjøl om hun ser at tallene kan være målt på feil bakgrunn, siden folk ikke blir invitert med inn og risikerer å møte låst dør.

– Jeg er ikke bare opptatt av bare tilhørerne, men også politikerne. Å ha møter litt lenger opp i kommunen, faktisk så å si midt i kommunen, har en verdi i seg sjøl. For oss folkevalgte.

– Det å se seg litt rundt i kommunen, ikke bare se møterommene på rådhuset i by’n. At ikke alt er bare digitalt, men også muligheten for å møtes ansikt til ansikt. Begge deler er viktig for både folk og folkevalgte, og en stor verdi for politikerne.

Siste møte i Re er allerede avholdt

– Den ulempen det er for ansatte å reise til Re, det veier ikke opp i det hele tatt i mine øyne, understreker en svært så engasjert Karoline Lie (SP).

Endringen vil gjelde fra neste møterekke, det vil si at siste faste utvalgsmøte er allerede avvikla på Revetal. At utvalg kan møtes unntaksvis utafor by’n i framtida kan skje, men ikke på fast basis annet hvert møte som fram til nå.

I det siste møtet kunne det vært fullt hus med foninger og reinger ellers, stikk i strid med kommunens tall og statistikk.

