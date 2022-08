Re-jenta Karoline (25) foreslås til toppkandidat: – Jeg ble veldig overraska, for å si det forsiktig

Karoline sa ja, og Thorvald jubler: – Veldig tøft og flott gjort. Vi er veldig glade for det, og veldig stolte av forslaget vi fremmer. Skikkelig stolte.

Thorvald Hillestad leder nominasjonskomiteen til Tønsberg Senterparti, og slår sprekkeferdig på telefon til ReAvisa i dag, tirsdag 16. august 2022, med en nyhet han er veldig stolt over, og som slippes til mediene i dag:

– En enstemmig nominasjonskomite innstiller Karoline Lie på førsteplass på Senterparti-lista til lokalvalget høsten 2023.

Fra gamle gubber til yngre krefter

– Det er ålreit å finne en som det er litt framtida over, sier en entusiastisk gammel-ordfører i gamle Re. Han var listetopp i alle år i Re, og i Tønsberg var det nåværende varaordfører Steinar Solum på topp.

– Gamle gubber, sier Thorvald og ler godt, – sånn sett er det greit å få skifta ut littegranne, både kjønn og alder.

– Detta blir så bra!

– Hadde aldri drømt om dette

Karoline Lie (25) vokste opp i Re og leier nå en leilighet i Tønsberg. Hun leda Barne- og ungdomsrådet i Re i tre år – det var starten på en lang rekke med verv og engasjement.

Sist ReAvisa skreiv om Karoline holdt hun styr på stortingsvalgkampen til Senterpartiet, der Kathrine Kleveland ble valgt inn på Vestfold-benken på tinget.

Den driftige senterpartisten signaliserte at hun gjerne tok på seg verv for lokallaget, men hun hadde aldri drømt om å bli foreslått som listetopp.

Karoline sa ja, og Thorvald jubler

– Jeg ble veldig overraska, for å si det forsiktig, forteller Karoline til ReAvisa. – Jeg så ikke den komme. Jeg måtte ta meg ett par dager for å tenke meg grundig om.

– Det er en stor oppgave, og jeg måtte være sikker på at jeg er rett person, og at det er rett tid for en sånn utfordring. For utfordring blir det jo.

Karoline svarte ja, og Thorvald som leder av nominasjonskomiteen jubler.

Thorvald har trua

– Vi har sett a’ i aksjon i flere settinger, sier en imponert Thorvald. – Sist i stortingsvalgkampen, sammen med Kathrine Kleveland. Det er bare en ting. Vi veit at hun helt klart klarer å mestre en sånn rolle.

– Det blir en viktig rolle, og det er ingen ulempe for Re, så absolutt ikke, at det er ei Re-jente som bor i by’n som bekler den rollen. Det blir bra for både by og land.

– Vi er så gla’ for at ho svarte ja. Så får vi se hva nominasjonsmøtet sier til slutt, sier en spent Thorvald til ReAvisa.

– Ydmyk og rørt

Karoline går all in. – Jeg sier ikke ja uten å vite helt sikkert at jeg veit at jeg kan få det til. Men jeg er veldig ydmyk og rørt over å få denne tilliten. Det er skikkelig kult at de har trua på meg.

Den foreslåtte listetoppen mener det er viktig med en god blanding av rutinerte og ferske folk. – Vi trenger så absolutt flere unge, men jeg er samtidig veldig trygg på at jeg får mange folk rundt meg som har vært med lenge.

Fra gamle Re kommune var vi vant med mange ungdommer i kommunestyret, og ofte fra Senterpartiet.

Tjenester nær folk

– Dette viser tydelig at Senterpartiet tør å satse på yngre krefter. Og blir jeg valgt på nominasjonsmøtet, så blir jeg sikkert en litt utypisk listetopp, sier Karoline og ler:

– Jeg bor i leilighet der jeg deler kjøkken og bad, jeg er singel, nyutdanna og akkurat fått meg full jobb. De andre som blir innstilt som listetopper er nok mye mer etablert enn som så.

Karoline har utdanna seg til, og jobber nå som, sjukepleier. Helsepolitikk ligger hennes hjerte nært. Men aller viktigst Senterpartiets slagord: Tjenester nær folk.

Mulighet til å påvirke

På spørsmål om hva hun har aller mest lyst til å utrette, er svaret at Tønsberg kommune skal være der for folk, og folk skal føle at de er en del av kommunen.

– At vi har mulighet til å faktisk påvirke, som man kanskje følte mer i en mindre kommune som Re, er viktig. Det er også mulig å få til i en større kommune.

– Så vi må jobbe med det. Vi må se videre, se framover, tenke nytt – men også ta med oss det gode fra de gamle kommunene.

Viktig å høre på ungdommen

Karoline mener det er viktig å høre på ungdommen. Det var i Barne- og ungdomsrådet i Re at hennes spire til samfunnsengasjement av mange slag ble sådd.

Barne- og ungdomsrådet er en viktig arena for nye samfunnsengasjerte ungdommer – og her kan politikerne få tilbakemeldinger som påvirker politiske vedtak.

Det er bare en av flere viktig arenaer. Karoline brenner for lokaldemokratiet og mener det er viktig med samfunnsengasjement blant folk flest.

– Veldig tøft og flott gjort

Nå gjenstår det å se om nominasjonsmøtet følger nominasjonskomiteens innstilling. Karoline skal stå kampen ut. – Det blir spennende, innrømmer hun.

Men hun understreker at det viktigste er å være med på å sette god politikk ut i praksis, ikke hvem som er i hvilken posisjon i seg sjøl – enten det blir henne eller noen andre på toppen av Senterparti-lista.

– Veldig tøft og flott gjort av Karoline, sier Thorvald om hennes ja til nominasjonskomiteen. – Vi er veldig glade for det, og veldig stolte av forslaget vi fremmer.

– Skikkelig stolte.