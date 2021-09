Re-jenta holder styr på valgkampen: – Jeg trives med å ha det travelt og å treffe massevis av folk!

Re-jenta har travle dager, der hun er alt-mulig-dama til en potensiell stortingsrepresentant.

Karoline Lie (24) fra Revetal har alltid vært en engasjert jente, helt fra elevråd i skoleåra og ungdomsråd i gamle Re kommune, både som medlem og leder.

De siste åra har hun vært med i studentdemokratiet ved Universitet i Sørøst-Norge, hovedtillitsvalgt på fakultetet, medlem i Universitetsstyret, pluss medlem i Fagrådet for Helse- og sosialfag i Universitets- og Høgskolerådet. De to siste åra har Re-jenta vært ansatt som studentleder på fulltid.

Går slag i slag

Ved siden av studier har 24-åringen rekki å jobbe med mye forskjellig: Alt fra museumsvert på Midgard vikingsenter, konferansevertinne, programarbeider i kirka i Re, der hun jobba med alt fra barneklubber og kor til ledertrening, og så ansatt på sjukehuset som pleiemedarbeider, seinere sjukepleierstudent.

– Nå jobber jeg egentlig på Medisinsk overvåkning ved SiV i Tønsberg, forteller den aktive Re-jenta. Og flaks er det at hun er vant til å ha det travelt, for jobben nå om dagen er å springe beina av seg rundt om på valgkamp for Kathrine Kleveland og Senterpartiet i Vestfold.

– Det ble jeg headhunta til, og det er jeg stolt av, forteller Karoline til ReAvisa. Hun ble spurt i januar og starta i mars, og siden da har det gått slag i slag med valgkamp. Og nå om dagen topper det seg.

– Veldig engaserende!

– Det har tatt seg opp i valgkampen nå, og det blir noen lange dager, forteller Karoline som har engasjementet til og med valgdagen 13. september 2021 og litt til.

Valgnatta skal hun følge spent med fra valgvake i Tønsberg. Bak engasjementet ligger også et brennende politisk engasjement: – Jeg sa ja først og fremst for erfaring og læring.

– Samtidig visste jeg at jeg allerede hadde en del kunnskap, spesielt om kommunikasjon, organisering og alt det jeg har lært gjennom mine år i studentpolitikken – som kommer godt med i denne rollen.

Lærer veldig mye

– Så er jo dette mitt parti, og jeg vil gjøre det jeg kan for å bidra til gode resultater – så vi får inn Kathrine på tinget.

– Hva er det aller mest morsomme med valgkamp-jobbinga?

– Hmm…. lære nye ting kommer høyt på lista. Jeg var med på Arendalsuka og fikk med meg flere seminar innafor fagområder jeg har lite kunnskap om fra før av. Det var spennende!

– Ellers trives jeg med det hektiske, så de dagene vi har reist rundt i Vestfold med listetoppene for å møte folk og bedrifter for å snakke om hva de driver med og er opptatt av, det har vært veldig engasjerende.

Alt-mulig-dame

– Senterpartiet er jo veldig opptatt av å lytte til folk, og det kjenner jeg at passer meg veldig godt, forteller Karoline til ReAvisa. Lokalavisa møter henne når følget med listetopper møter gammel-ordfører i gamle Re, Thorvald Hillestad, på Revetal, for å besøke bedrifter og snakke med folk her i bygda.

Mens 1. kandidat Kathrine Kleveland fra Hillestad og 2. kandidat Per Asbjørn Andvik fra Ramnes prater og lytter, spretter Karoline rundt som en strikk for å passe på ting og tang.

På papiret er stillingsbeskrivelsen ganske enkel og kort: Følge opp og administrere valgkampen. I praksis er det en lang smørbrødliste med gjøremål.

Alt fra å bære veska, følge med på klokka, og sørge for at alt er på stell for Kathrine, til film, foto, redigering til sosiale medier, følge opp skolevalgdebatter, med mer.

Politiske ambisjoner

– Jeg har et ønske om å engasjere meg videre i politikken, og tar med meg all læring. Både politisk og strategisk.

– Og ikke minst alle møtene med folk, det er det som treffer meg aller mest.

Karoline får skryt fra øverste hold: – Jeg kan skrive under på at Karoline er en dyktig, engasjert og kunnskapsrik valgkampmedarbeider, sier Lisbeth Glittum, fylkessekretær i Vestfold Senterparti.

