Her er Erna stjerna: – Hun er jo skikkelig kjendis, da!

Da statsminister Erna Solberg skulle svinge innom Tønsberg, svingte hun innom Revetal. – Veldig gøy å se henne her, mener Lavin (14).

Statsminister Erna Solberg (H) starta i dag mandag 6. september 2021 siste valgkampinnspurt, akkurat ei uke før valgdagen.

Og da la hun like godt turen innom Revetal med sin digre blå valgkampbuss.

Mindre kø, mer tid til å møte mennesker

– Egentlig skulle hun til Tønsberg torv, men så foreslo vi heller at hun kunne komme hit til Revetal, forteller Tove Øygarden (H) fra Ramnes.

På den måten slapp Erna å stå i kø inn og ut av byen. – Hun har begrensa med tid, så vi synes det var veldig smart å heller møtes her – på Revetal, i Tønsberg.

Og ideen falt i god jord hos statsministeren. Mindre kø, mer tid til å møte mennesker: – Ja, her var det mye folk!, sier Erna om sitt første møte med Revetal.

Møteplasser der folk bor

For seks år siden var Erna også i Re for å drive valgkamp, men den gang hjemme i Ramnes hos Høyres ordførerkandidat Tove Øygarden.

Et folksomt sentrum vitner om et godt sentrum, mener Erna. – Det er viktig med flere senter, enn bare bysentra, sier Erna i en kjapp prat med ReAvisa.

– Da er det viktig med kafeer og andre møteplasser der folk bor, akkurat som dere har her. Det er viktig å bevare lokale senter som dette.

Sentraliseringa går seg til

– Du har ikke blitt konfrontert med et nedlagt lensmannskontor rett over gata her? Eller sinte kommentarer om kommunesammenslåinga med Tønsberg?

– Det har jeg ikke hørt noe om, nei – jeg opplever at sånt går seg til. Ett og annet sted er det diskusjon rundt dette, forteller Erna til ReAvisa.

Bortsett fra noen Senterparti-heiarop, var det ingen som signaliserte noen motstand mot sentraliseringstiltak. På Revetal er Erna fortsatt stjerna?

På Revetal – i Tønsberg

Erna og Høyre-følget skal rekke over mye denne uka: Fra Oslo til Kristiansand via flere Vestfold-kommuner – deriblant Tønsberg – så Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og framme i Bodø på fredagen, der det er partilederdebatt.

Det varma bygdefolket at «Tønsberg» på programmet var Revetal. Kanskje til overraskelse for noen?

– Jo, jo – men dette er jo Tønsberg, da, understreker lokale Høyre-folk.

101-åring heier på Erna

Flere samla seg ved parken da den blå bussen svingte inn mot Re-torvet. Til heiarop kom Erna Solberg ut, og folk flokka seg rundt henne.

Den første hun kom i snakk med var Erling Klausen (101) fra Hjerpetjønn, nå bosatt på Re helsehus. Han ønsker Erna et godt valg.

– Jeg var jo i Senterpartiet i alle år, men da kona gikk over til KrF fulgte jeg etter. Og godt var det, jeg heier på den sida, jeg heier på Erna.

Ingen veit vel hvor Revetal er?

Folk i alle aldre ville ha en selfie med statsministeren. Johanne Solli Hegg (11) fra Revetal hadde fått høre ryktet om statsminister-besøket i en skoletime på Røråstoppen.

– Jeg trudde nesten ikke på det, for det er jo litt rart at hun kommer hit – for ingen veit hvor Revetal er? Hun er jo skikkelig kjendis, da!

Johanne stilte seg i kø to ganger, for enda en selfie. – Jeg vil ha et enda bedre bilde!

Selfie til hele vennelista

En annen som sikra seg selfie, var Lavin Mohammed (14) fra Kirkevoll, som spurta bort til Re-torvet etter siste skoletime på Revetal ungdomsskole.

– Dette er moro fordi jeg synes hun er veldig kul og at hun har gjort veldig mye bra, sier Lavin som skal stemme når hun blir gammel nok.

– Veldig gøy å se henne her, sier en opprømt 14-åring mens hun sender statsminister-selfien til hele vennelista.

Se flere bilder fra Ernas Re-besøk:

