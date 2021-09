Endelig kommer fire bøtter med vaffelrøre og 150 drikkeflasker i premier til nytte

Det er mange som har venta langt og lenge på mer normale tider – så også de rekordmange rekruttene i Re sykkelklubb, som endelig sykler ritt på hjemmebane igjen i dag.

Re-torvet og ReAvisa gir til gode formål i bygda vår, og i mai var det Re sykkelklubb og deres barne- og ungdomssatsing som ble trekki ut som mottaker.

Søknaden, ført i pennen av sykkelmamma Kathrine Haslestad, lød som følger:

Vafler og premier til alle

«Som kjent så vokser RE-kruttene til Re sykkelklubb seg bare større og større. Og hva er vel bedre enn varme vafler etter endt ritt?

Jo, både varme vafler OG premie når man kommer i mål. Derfor søker vi om fire bøtter vaffelrøre og 150 drikkeflasker.

Vi ønsker å gi alle under 13 år premie når de kommer i mål!»

– Vi er superklare!

ReAvisa kom med det glade budskap på en trening i mai, at Re-kruttene var trekki ut. Men skåret i gleden var at rittet i mai måtte korona-utsettes.

Da kryssa alle sykkelglade små og store fingrene for at verden skulle bli såpass normal utpå høstparten, at Re SK-rittet utsatt til 7. september ville la seg gjennomføre.

Og det gjør det – for i kveld braker det endelig løs igjen oppi Re-skauene i Bergsåsen. – Vi er superklare, lover Re SK-rekruttene. Første start går klokka 17.45.

Vokser – også i korona-tid

RE-kruttene teller nå mer enn femti medlemmer i alderen 5 til 16 år, forteller Kathrine Haslestad som organiserer gruppa.

Totalt har Re SK 250 medlemmer og klarer seg bra gjennom korona-tida sånn sett.

– Vi opplever fortsatt en vekst, rapporterer den lokale sykkelklubben.

