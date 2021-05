For tre år siden myssa det med sykkelunger i Re-skauene: – Vi er veldig klare til det blir sånn igjen!

Det er nesten litt rart å se bildene for bare tre år siden, der startfeltet står tett i tett og ingen tenker på avstand, håndsprit eller munnbind. En vakker dag er vi tilbake til normalen, og da er REkruttene mer enn klare – og det blir premier til alle startende!

I mai var det Re sykkelklubb og deres barne- og ungdomssatsing som ble trekki ut som vinner av gavedrysset til gode formål i Re.

Søknaden, ført i pennen av sykkelmamma Kathrine Haslestad, lyder som følger:

– Vi trener egentlig hele tida, hver dag

«Som kjent så vokser RE-kruttene til Re sykkelklubb seg bare større og større. Og hva er vel bedre enn varme vafler etter endt ritt? Jo, både varme vafler OG premie når man kommer i mål. Derfor søker vi om fire bøtter vaffelrøre og 150 drikkeflasker. Vi ønsker å gi alle under 13 år premie når de kommer i mål!»

Nå krysser alle sykkelglade små og store bare fingrene for at verden er såpass normal utpå høstparten, at Re SK-rittet 7. september – utsatt fra nå i mai – lar seg gjennomføre.

Magnus G. Røhmen (11) og Jakob F. Haugan (12) er hvert fall veldig klare: – Vi sykler egentlig hele tida. I dag, i går, forigårs, og dagen før det, forteller gutta til ReAvisa på trening i Bergsåsen.

– Spenninga, og at man blir sliten, og at det går fort, svarer de når lokalavisa spør om hva som er moro med sykling.

– Aller mest moro er det med nerroverbakker!

Også moro med turer

– Også kan vi dra på turer til andre land – men ikke nå da. Men vi har vært i Danmark, jeg tror det er tre ganger! Og vi håper vi kan reise på sånne turer igjen.

Gutta har trena med Re sykkelklubb i flere år, fra før koronaen kom – og de husker hvor moro det var med store ritt på hjemmebane. – Re sykkelklubb er det råeste som finnes! Horten og Tønsberg kan bare gå å legge seg. Hvert fall Horten.

– Vi håper vi kan ha et ritt helt som planlagt i år, det var veldig gøy før korona.

– Nå sponser Re-torvet og ReAvisa premier, også, røper lokalavisa.

– Da skal vi hvert fall trene masse, så vi kommer på pallen!

Premie og vafler til alle

Så røper ReAvisas utsendte at det er premie til alle:

– Får alle premie!!? Ja, ja – men vi skal fortsatt trene for å bli skikkelig gode, assa!

RE-kruttene teller nå mer enn femti medlemmer i alderen 5 til 16 år, forteller Kathrine Haslestad.

Totalt har Re SK 250 medlemmer og klarer seg bra gjennom korona-tida sånn sett.

