Mathea (8) er blant demonstrantene på Revetal i kveld: – Vær så snill, behold barnehagen vår

Demonstranter fra flere kanter av Re kjemper for barnehagen. Avstemninga i kveldens utvalgsmøte endte med en eneste stemmes overvekt for nedleggelse.

Markeringa ble varsla samme morgen, og på kvelden var det et førtitalls engasjerte reinger klare for demonstrasjon og en prat med politikerne i Utvalg for oppvekst og opplæring.

For her var det ikke bare foninger som hadde møtt opp på kort varsel, det var folk og FAU-tillitsvalgte fra flere kanter av Re representert. Det skjedde i kveld, onsdag 5. februar 2025.

FAU-lederne står samla

Bekymringene er mange, men svarene på spørsmålene beroliger ikke demonstrantene ReAvisa prater med. Tilliten til posisjonen i Tønsberg kommune er tynnslitt. Mye av det som blir sagt i saken stemmer rett og slett ikke, mener de.

Går vi noen år tilbake i tid bryter en barnehage-nedleggelse med det som ble lova ved sammenslåing av Re og Tønsberg, mener demonstrantene.

Nå forsikrer posisjonen ved Høyre, FrP, KrF og Venstre at det er plass til alle Fon-barn i Brekkeåsen barnehage, både nå og i framtida.

Det har ikke FAU-lederen i Fon barnehage trua på, og hun får støtte av FAU-lederen i Brekkeåsen barnehage.

Svingninger i fødselstall

– Vi fikk seinest i 2020 beskjed om at det var fullt, da vi søkte vårt barn til Brekkeåsen barnehage, forteller Rino Sannes, FAU-leder i Brekkeåsen barnehage. Det samme, i 2022, fikk Henriette Sørebø i Fon barnehage.

Da viste det seg at det var plass, likevel, så Henriette stusser på at de fikk til svar at det var fullt. – Det virker som en styrt avvikling av Fon, mener hun, – hvor mange andre har fått samme svar? Dessuten, alle veit at det er svingninger i fødselstall.

– Hvordan kan posisjonen nå gå ut i ReAvisa og si at det skal være plass i Brekkeåsen framover, når vi veit at det kommer flere barn framover, bare med mindre søsken til de som går der i dag?, spør Isabelle Hermansen Fon, FAU-leder i Fon barnehage.

– Og hvordan kan vi stole på prognosene til kommunen, når vi også veit at det blir et generasjonsskifte på Krakken med flere og flere barnefamilier framover?

Kan bli fullt i Brekkeåsen

Spørsmål om søskenprioritet er også noe som plager foreldre til barn i både Fon og Brekkeåsen barnehager. De mener det kan bli fullt i Brekkeåsen. Det er bare fem år siden det var venteliste der, forteller foreldrene. Å bare avfeie den bekymringen, som posisjonspartiene gjorde da de gikk ut i ReAvisa, blir helt feil.

– Splitte opp søsken, splitte opp skolekretser – det er jo det det blir i praksis hvis Fon-barn risikerer å bli sendt til Revetal, som er en annen skolekrets enn den de skal starte i, sier en engasjert FAU-leder i Brekkeåsen barnehage.

– Det er helt tullete, det som skjer nå. Det er ikke akkurat oppløftende. Løftene ved sammenslåing holder ikke vann, og slagordet «Der barn ler» var jo bare tull.

– Ovafra-og-ned-holdning

– I Brekkeåsen barnehage er det 74 barn på ett huskestativ, to sklier og litt annet av lekeapparater – ikke mye å boltre seg på, med andre ord, forteller FAU-lederen i Brekkeåsen. – Fon har bedre uteområder med langt mer lekeapparater på langt færre barn, forteller FAU-lederen der.

Blant demonstrantene snakkes det om all dugnad som er lagt ned i barnehagen. Dugnadsviljen står som kjent sterkt på bygda.

Demonstrantene føler seg ikke hørt av posisjonspolitkerne på vei inn til utvalgsmøtet.

– Det var en ovafra-og-ned-holdning, forteller demonstrantene.

Kjemper en vanskelig kamp

Blant demonstrantene var familien Fadum Olsen på fem med mor, far og tre barn: Othilie (3), Ulrik (5) og Mathea (8) som alle går eller har gått i Fon barnehage. Eldstejenta hadde tegna sin egen plakat med «Behold barnehagen vår!». – Det er dumt at de vil legge den ned.

– Den var gøy og fin å gå i, forteller 8-åringen til ReAvisa. – Vi bor rett ved den. Det er veldig fint å ha en barnehage sånn rett i nærheten, det bør vi få lov til å ha videre, også.

– Vi har stått på for vekst i bygda, sier foreldrene og ler, – men nå er det slutt. Vi gidder ikke å få flere barn hvis barnehagen forsvinner, sier trebarnsforeldrene.

Det er god stemning blant demonstrantene, sjøl om saken er alvorlig. De vil kjempe for barnehagen sin, vel vitende at kampen blir vrien.

Støtte fra andre kanter av Re

Men de setter pris på støtten fra andre kanter av Re, for dette kan til sjuende og sist gå ut over samtlige barnehager i Tønsberg kommune – ikke minst de private, som står for en stor andel av barnehageplassene.

– Bruker kommunen mindre penger på de offentlige barnehagene, vil avregningen til de private barnehagene også bli redusert. Vi veit at de private barnehagene allerede sliter med langt lavere overføringer.

I overgangen fra Re-tall til Tønsberg-tall var reduksjonen dramatisk, fortalte styrerne av de private barnehagene i Re.

Nå kan det bli enda mindre penger, hvis kommunen klarer å kutte enda mer i sine barnehage-budsjett.

– Ødelegger både bygd og by

– Det kuttes og det kuttes og det kuttes enda mer. Vi kan ikke fortsette sånn, dette tankesettet ødelegger ikke bare bygda vår, men også byen – hele kommunen. Vi må kunne klare å tenke tanken om å investere i at folk vil bo her.

Det er en stor forskjell fra Re-tida til nå, mener demonstrantene. – Folk vil ikke bo her hvis alt skal prioriteres ned og bli kutta ned til beinet.

Men kuttet ble vedtatt i utvalgsmøtet, nedleggelse av Fon barnehage fra 1. august 2025 fikk 6 mot 5 stemmer – en eneste stemme overvekt.

Og et lite flertall for nedleggelse ligger det også an til i kommunestyret, som har siste ord i møtet 26. februar 2025.

– Heldigvis er barn tilpasningsdyktige

I kveldens utvalgsmøte på Revetal ble det uttrykt forståelse for demonstrantene utafor kommunehuset, – men vi kan gi et godt tilbud i nærheten, sier Kirsti Nilsson Søyland (H). – Å planlegge for en trygg og god overgang er fullt mulig. Heldigvis er barn tilpasningsdyktige.

Daniel Ims (AP) viser til det samme som demonstrantene sier – barnetallet kan øke allerede i løpet av dette året. Han foreslår å ta en ny runde på nedleggelse til høsten, med tidligst nedleggelse neste år.

– De mange høringsuttalelsene viser hvor viktig barnehagen er i Fon. For å snakke i litt store bokstaver: Jeg er litt redd når for hva som skjer når det offentlige trekker seg tilbake.

– Kommune betyr jo fellesskap. Hva dette betyr, det syns jeg vi skal tenke godt gjennom.

Like langt til Fon som fra Fon

Forslaget til Daniel Ims faller, støtta av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV med 5 stemmer, mens Høyre, FrP, KrF og Venstre stemmer for nedleggelse med sine 6 utvalgsmedlemmer.

– Høyre og FrP pleier å argumentere med valgfrihet, skulle ønske det også kunne gjelde offentlige barnehager. Valgfrihet geografisk, men også i forhold til at vi ikke bare skal ha store barnehager med masse barn, men også mindre barnehager med færre barn.

Det sier Linn Schistad (SV) som sammenlikner avstandene i Re med avstander i gamle Tønsberg kommune: – Det blir som om barn i barnehage på Tolvsrød skulle flyttes til Eik, det er samme avstanden som fra Fon til Brekkeåsen.

For Svein Holmøy (SP) er ikke avstandene noe problem, – vi får det til, hvis vi vil. Det er ikke lange avstandene i Vestfold. Men at folk i Fon reagerer, det skjønner jeg, når det kan se ut som en framstilling som at det er lenger til Fon, enn det er fra Fon.

– Som foning må jeg si noe

Senterpartiet og SV gikk enda lenger enn Arbeiderpartiet sitt forslag – de ville vedta å ikke legge ned Fon barnehage i det hele tatt. Også dette forslaget fikk stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV og falt mot stemmene fra Høyre, FrP, KrF og Venstre – en stemme overvekt, også i denne voteringa.

En foning sitter i utvalget, Lena Anneli Sanner Borge (AP), som stemte sammen med sitt parti for å beholde barnehagen. – Som foning må jeg si noe, tar Lena ordet, og viser til den politisk plattformen og strofene om særlige satsningsområder og nærhet til tjenestene.

– Forsvinner barnehagen, så forsvinner også bygdas siste holdepunkt, sier et tydelig prega utvalgsmedlem fra Fon. Vel vitende om at det gikk mot tap i voteringa.

Alle forslag om å beholde Fon barnehage falt med en stemme overvekt for å legge ned. Å beholde Solerød skole ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret har siste ord i møtet 26. februar 2025.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.