Leserinnlegg: Dramatisk hvis barnehagen forsvinner

Kjære kommunestyrerepresentant, innleder FAU-leder ved Fon barnehage brevet som i kveld er sendt til samtlige kommunestyrerepresentanter i Tønsberg kommune.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Vi veit at dere står ovenfor mange vanskelige avgjørelser og potensielle kutt ved kommunestyremøtet i februar. Styrketesten mtp. verdivalg og viljen til å se hele kommunens behov kommer virkelig frem nå denne vinteren.

For foninger er det dramatisk hvis barnehagen nå forsvinner, og det argumenteres med kort vei til Brekkeåsen barnehage og barnehageplass til barna der. Men så er det andre argumenter som burde veie tyngre når du er med på å bestemme noe så viktig.

Her i Fon er det hverken postkontor eller matbutikk, og Fon barnehage er den siste kommunale instansen for barn som er igjen her. Forsvinner barnehagen forsvinner også bygdas siste holdepunkt.

Muligheten til å spare ca 1% av 285 millioner håper vi frister lite og at dere finner andre steder dere kan spare betydelige større summer. En nedleggelse vil rasere tilbudet for våre barn og fremtidige familier som velger å flytte til Fon, fordi i Fon er det veldig mye bra.

Det er et unikt samhold, og dugnadsvilje og engasjerte familier som bryr seg om og er glad i bygda si. Vi har vært så takknemlige for den innsatsen som har blitt lagt ned i barnehagestrukturen vår fra kommunens side og tolket dette som en vilje til å satse på barnehager som har færre barn enn de største sentrumsbarnehagene, men som er utrolig viktig for de barna som går der.

Vi nevner: Fantastiske uteområder, store arealer inne, trygge og gode ansatte og utallige turmuligheter i umiddelbar nærhet. Vi forstår at det koster penger å satse her, men det ble laget en politisk plattform i forkant av kommunesammenslåing, vedtatt i felles kommune/bystyre 20.06.17.

I denne plattformen kunne vi lese om blant annet prinsipper for sammenslåing, mål for den nye kommunen og særlige satsningsområder. Her står det mye godt som skulle ivareta det beste fra begge de tidligere kommunene, og jobbe mot enda bedre tjenester for befolkningen.

Det står for eksempel at «Lokal identitet skal ivaretas ved nærhet til tjenestene», eller «Nye Tønsberg skal arbeide for å sikre likeverdig og høy kvalitet på oppvekstfeltet slik at kommunen oppleves som en attraktiv og framtidsrettet oppvekstkommune».

Og det står «Det skal opprettholdes et servicekontor i kommunehuset på Revetal.» Det siste punktet veit vi jo at ikke lenger er en realitet, og det kan virke som at vi nå 8 år senere får vi resten av fasiten: Alle de gode intensjonene og punktene som ble vedtatt dessverre bare var tomme løfter.

Videre ble det lovet at dagens barnehage og skolestruktur skulle opprettholdes. Vær så snill og benytt muligheten til å holde det siste løftet deres!!! Les gjerne mer om løftene i den vedtatte plattformen på kommunens egen nettside.

Konsekvensene av foreslåtte kutt var jo nettopp dette mange Re-folk var redde for at skulle skje! En nedprioritering av tilbudene utenfor sentrum, og at vi på bygda blir overflødig.

Det sies at det er kort vei fra Fon til Brekkeåsen og Revetal, men det argumenteres samtidig med at det er vanskelig med vikarer fordi det er så langt til Fon. Sist vi sjekka var det like langt til og fra Fon.

Nå har dere sjansen til å ta et valg som påvirker bygda vår enten i negativ eller positiv retning. Du har sjansen til å vise at du bryr deg også om oss i utkanten av kommunen, lengst unna sentrum!

Vi ønsker å invitere dere inn til et besøk i Fon barnehage 11. februar klokka 16.30. Vi fyrer bålpanna og inviterer på pølser og kaffe og en god prat med både oss i FAU og foreldre fra barnehagen.

Isabelle Hermansen Fon på vegne av FAU i Fon barnehage, foninger og øvrige bekymrede reinger (brevet har fått 220 underskrifter i støtte i løpet av bare fire dager)’

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.