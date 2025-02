Nå er Rina på plass: – Bare kom innom for en prat

– Det aller første jeg gjorde var å sette meg ned og studere alle forslag fra innbyggermøtet. Det er så mange fantastiske ideer, nå gleder jeg meg bare til vi er skikkelig i gang.

Mandag 20. januar 2025 var første arbeidsdag, og ReAvisa møter henne etter hennes to første morsomme uker på jobb. Reingen kommer hjem, etter å ha leda frivilligsentralen i Holmestrand. Nå skal hun bygge opp og lede frivilligsentralen i Re.

På tampen av fjoråret ble det kalt inn til innbyggermøte – les om det i denne papiravisa. Alle forslagene som kom inn er nå studert, registrert og systematisert. – Det var det aller første jeg gjorde, sier en fersk og superivrig Re frivilligsentral-leder.

Legge til rette for frivilligheten i Re

– Også har det kommet mange folk innom, allerede! Og det må folk bare gjøre, jeg er her, jeg, sier Rina med et stort smil. Hun har også rekki å besøke noen foreninger, og det vil hun gjerne gjøre mer av.

– Jeg blir veldig glad for invitasjoner til medlemsmøter, jeg kommer gjerne, sier Rina, som understreker at frivilligsentralen skal legge til rette for et samarbeid rundt frivilligheten i Re.

Alt tilsier at dette blir et samlingspunkt for frivilligheten, der flere kan ha behov for hjelp og enda flere kan bidra, siden sist – den gamle frivilligsentralen i Re ble lagt ned for 13 år siden.

Siden den gang har Re som sted vokst til rundt 10.000 mennesker.

Starter med «skravlekoppen»

Første aktivitet i regi av Re frivilligsentral blir «skravlekoppen», – det er en konkret kopp det står skravlekoppen på, forklarer Rina. – Med den koppen i handa så betyr det «velkommen, kom og prat med meg».

Det er mange foreninger og mye frivillighet i Re, ofte med en felles hobby, idrett eller lidenskap som samler folk – her er det bare ett krav: At du vil møte andre og ta en prat.

Det er en fin inngangsport og det kan ikke bli mer lavterskel. – Har jeg en grønn kopp det står skrivi skravlekoppen på, så kom til meg, da!

Dette er fint for nyinnflyttere, som vi har mange av i Re. Det er viktig at frivilligsentralen blir for alle, også ungdom.

Lista over frivillige tar form

– Det er en gjenganger i innspillene fra innbyggermøte: Aktiviteter for de unge, forteller Rina. Unge kan både ha behov for hjelp og bidra med hjelp. Hun vil legge til rette for at dette blir noe for alle, fra baby og barseltreff til pensjonisttreff, og alt der i mellom.

– Jeg venter ikke til offisiell åpningsdato, folk kan komme allerede nå og skravle litt og bli kjent – og folk kan, hvis de vil, sette seg på liste som frivillige.

Systemet er ikke helt oppe og gå enda, så Rina har ei blokk hun blar i for å notere ned smått og stort – og frivillige.

Det er bare å stikke innom på Brårsenteret eller ringe Rina på telefon 47879688.

Vil bekjempe ensomhet

Etter å ha systematisert alle tilbakemeldingene på et innbyggermøte som samla fullt hus i storsalen på Brårsenteret, er det noen store overskrifter som gjelder for den videre tilrettelegginga av Re frivilligsentral:

– Bekjempe ensomhet, det er kanskje det som går igjen mest. Og da er det viktig med faste aktiviteter til faste tider. Som skravlekoppen, som blir det aller første.

Transporttjeneste, der de som ikke kan kjøre bil blir henta til aktiviteter, er en god ide. – Vi har store avstander i Re, så det er en veldig fin ide.

– En annen overskrift er fokus på unge, forteller Rina.

Frivillighet skal være vinn-vinn

I den digre forslagsbunken er det også foreslått håndarbeid, sang, matlaging, datakurs og datasamlinger, kafe – det aller meste. På huset ligger alt til rette for alt fra kafe til en egen huspianist. Re frivilligsentral kan bli til hva vi vil:

– Frivillighet skal være en vinn-vinn-greie: Som frivillig skal du gjøre det som gir deg glede. Du binder deg aldri til noe, skriver du deg på liste som frivillig så er det ikke noe «verv» eller «medlemskap».

– Du risikerer aldri å bli satt til å gjøre noe du ikke vil gjøre. Her skal alle gjøre det de har lyst til. Og du trenger så absolutt ikke være frivillig for å bruke huset.

– Her kan alle komme for en kaffekopp og en prat, uansett.

Åpning i slutten av måneden

Sjøl om døra er åpen og det er fritt fram for å stikke innom for en prat og skrive seg på liste, så er ikke Re frivilligsentral offisielt åpna enda. Dato er ikke satt, men åpning blir en gang mot slutten av februar.

– Alt trenger ikke være på plass, men vi må få landa litt. Og kanskje har vi en liten gjeng frivillige på liste, innen vi åpner, sier en tydelig utålmodig Rina. Åpning var egentlig satt til vårparten, men hun vil framskynde den litt.

Frivilligsentralen vil være åpen alle virkedager, unntatt tirsdager – da har Matutdelinga i Re lokalene, også basert på frivillighet. Det vil være mulig å låne lokalene, mer om dette vil komme seinere, forteller Rina.

På Brårsenteret vil Re frivilligsentral holde til sammen med Matutdelinga i Re og tREffpunktet.

