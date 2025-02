– En av landets aller største rockedamer kommer til Re

Flere av låtene hennes har mange millioner med avspillinger på Spotify, til sommeren kommer det norske rocke-ikonet til Re og Rockstream-festivalen.

– Vi i Rockstream har vært litt treige med å lansere artister til sommerens store happening, men det betyr ikke at vi har liggi på latsida av den grunn, forteller festivalsjef Svein Flåteteigen til ReAvisa:

– Vi har jobba på spreng i kulissene, og er nå endelig klare for å presentere den første headlineren for sommerens festival.

Skal rocke det gamle sauebeite

Og det er ingen hvem som helst som kommer til det gamle sauebeite på Bekkefare: – Vi er utrulig stolte over å meddele at Ida Maria kommer til årets Rockstream-festival. Dette er en av landets aller største rockedamer som har gjort seg kjent langt utafor landets grenser.

Ida Maria har en imponerende musikk-CV, der hun blant annet har syngi duett med punkrockens gudfar, sjølvaste Iggy Pop. Flere av låtene hennes har mange millioner med avspillinger på Spotify.

Ett par av de mest kjente er «Oh My God» og «I Like You So Much Better When You’re Naked».

Første gigg i Re – og Tønsberg?

– Så vidt vi veit har hun ikke spilt i Re – eller Tønsberg? – før, hvert fall ikke i Re. Så dette blir stas. Her kan vi love en av tidenes konsertopplevelser i Re. Vi i Rockstream lover i hvert fall å legge alt til rette for at dette skal bli en strålende opplevelse.

Rockstream arrangeres på samme festivalområde som det er blitt arrangert andre konserter og festivaler opp gjennom åra, Rockstream har blitt arrangert siden første året tilbake i 2018.

Sommerens festival skjer fra og med torsdag 3. juli og til og med lørdag 5. juli 2025. Det blir musikk på tre scener over tre dager, pluss låvescenen med gratis inngang. Her spiller alt fra unge talenter, up-and-coming artister, til veletablerte artister som Ida Maria.

