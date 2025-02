Utsolgt på Kaffetid – igjen: Ingebrigt Steen Jensen fortalte om det å leve med alzheimer-sjukdom

Det ble en veldig fin kafe-kveld med en prat rundt hvordan man kan prøve å se positivt hele veien, tross en alvorlig diagnose.

For fire år siden i år fikk han diagnosen alzheimer, og for tre år siden ga han ut boka «Før jeg forsvinner». I et intervju med NRK (ekstern lenke) ett års tid etter at han fikk diagnosen, fortalte han at verken ville skjule eller skamme seg over sjukdommen.

– Nå har jeg levd med denne diagnosen i ett år, og jeg kan si at dette har vært mitt livs beste, sa PR-guruen, foredragsholderen og fotballpersonligheten Ingebrigt Steen Jensen (69).

Konserter og nå også foredrag

Siste torsdag i januar 2025 kom Ingebrigt Steen Jensen til Revetal, og det ble mange historier fra en person som prøver å se positivt hele veien, forteller Ole Bjørnar Rødje på vegne av vertskapet på Kaffetid.

Her har det vært mange hjertevarme konserter med kjente og kjære artister de seinere åra, nå huser også kafeen i 2. etasjen på Re-torvet foredrag – og det blir flere kvelder av dette slaget, også.

Med hele 115 tilhørere var også dette utsolgt, og de som fikk høre Ingebrigt Steen Jensen fortelle i prat med Kjetil Kristoffersen satte virkelig pris på denne kvelden.

Stor interesse

Videre blir det litteraturkveld med «Åsted Revetal» torsdag 3. mars 2025, med Anne Kristin Rohde, Jan Robert Henriksen og Leif Knudsen, dette er i samarbeid med bokhandelen på senteret.

27. mars 2025 blir det konsert med Stein Ingebrigtsen, Christian Ingebrigtsen og Martin Ingebrigtsen, – vi er veldig fornøyd med å få samla alle disse, far og sønner Ingebrigtsen.

Som alltid er det enten utsolgt eller få billetter igjen til det som skjer på Kaffetid, du får kjøpt billetter i kafeen så lenge det er billetter igjen.

