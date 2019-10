Latter og gåsehud på den nye Kaffetid-scenen

I kveld, da alle butikkene på Re-torvet stengte, ble 2. etasjen til en konsertscene.

– Vi kommer til å kjøre noen konsertkvelder nå og da, røper eierparet for Kaffetid på Re-torvet, Heidi og Ole Bjørnar Rødje, som har drivi kafeen siden nyåret i år.

De ville teste ut en konsert, og snaut hundre billetter ble solgt ut på kort tid.

Liker ikke rundkjøringer, men liker Revetal – tross alt!

– Det er helt klart at det trengs at det skjer noe mer her på Revetal, sier kafe-paret til ReAvisa. – Gjerne for de på femti pluss.

Først ut på kaffetid-scenen var Louis Jacoby, som sørga for en lun og lattermild aften med god og morsom visesang i kveld, torsdag 31. oktober.

At han ikke liker rundkjøringer, er kanskje en bakdel når han kommer til Revetal – rundkjøringenes bygde-by?

– Når jeg ser rundkjøringer går det helt rundt for meg.

«Glemmevisa»

– Men jeg har etter hvert lært meg å like rundkjøringer, for de er så kjekke å ha når du har glemt noe.

– Og det gjør jeg jo bare mer og mer, sier Louis og spiller den morsomme «Glemmevisa» fra den siste CD-en sin, til latter og stor applaus.

Og til sist i denne saken, nevner vi at Louis sparte ikke det beste til slutt:

Første sang ut var «Hverdag». Det er hans største hit, som handler om å sette pris på livet – leve her og nå. En sang med høy gåsehud-faktor.

Har flere konserter og artister på planen

Med andre ord: Et stort spenn med latter og gåsehud, om hverandre. Dette lover godt for Kaffetid-scenen i 2. etasje på Re-torvet.

Som for anledningen var lagt til det midlertidig ledige lokalet i hjørnet av 2. etasje, som Kaffetid låner enn så lenge.

I framtida vil konsertene holdes på fellesarealet i 2. etasje. Heidi og Ole Bjørnar har flere artister på gang for nye konserter.

